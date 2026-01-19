BSV Rehden: 1:3-Niederlage zum Testspielauftakt

Verdiente Führung vor der Pause Trotz kurzer Vorbereitungszeit nach der Winterpause und noch fehlendem Spielrhythmus präsentierte sich der BSV in den ersten 45 Minuten stabil und gut organisiert. Die Mannschaft agierte dominant, suchte zielstrebig den Weg nach vorne und erspielte sich mehrere aussichtsreiche Torchancen. In der 14. Minute belohnte sich Rehden für den engagierten Auftritt: Javier Alejandro Paris traf nach Vorarbeit von Elias Beck zur verdienten 1:0-Führung. Defensiv stand der BSV über weite Strecken kompakt, auch wenn sich im Spielaufbau vereinzelt unnötige Passfehler einschlichen. Insgesamt kontrollierte Rehden jedoch die Partie und ging mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause.

Wechsel bringen Unruhe ins Spiel Zur zweiten Halbzeit wechselten beide Teams mehrfach. Der Blumenthaler SV brachte gleich fünf frische Spieler, während dem BSV aufgrund der Kaderaufteilung auf zwei Testspiele und dem Einsatz mehrerer Gastspieler nur drei Wechselmöglichkeiten zur Verfügung standen. Mit den Umstellungen verlor Rehden zunehmend die Ordnung. Der Spielfluss ging verloren, die Abstimmung ließ nach und die zuvor stabile Struktur war kaum noch zu erkennen. Auch die Führung auf dem Platz fehlte, während die mentale Präsenz spürbar abnahm.