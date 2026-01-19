BSV Rehden: 1:3-Niederlage zum Testspielauftakt

Verdiente Führung vor der Pause
Trotz kurzer Vorbereitungszeit nach der Winterpause und noch fehlendem Spielrhythmus präsentierte sich der BSV in den ersten 45 Minuten stabil und gut organisiert. Die Mannschaft agierte dominant, suchte zielstrebig den Weg nach vorne und erspielte sich mehrere aussichtsreiche Torchancen.
In der 14. Minute belohnte sich Rehden für den engagierten Auftritt: Javier Alejandro Paris traf nach Vorarbeit von Elias Beck zur verdienten 1:0-Führung. Defensiv stand der BSV über weite Strecken kompakt, auch wenn sich im Spielaufbau vereinzelt unnötige Passfehler einschlichen. Insgesamt kontrollierte Rehden jedoch die Partie und ging mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause.
Wechsel bringen Unruhe ins Spiel
Zur zweiten Halbzeit wechselten beide Teams mehrfach. Der Blumenthaler SV brachte gleich fünf frische Spieler, während dem BSV aufgrund der Kaderaufteilung auf zwei Testspiele und dem Einsatz mehrerer Gastspieler nur drei Wechselmöglichkeiten zur Verfügung standen.
Mit den Umstellungen verlor Rehden zunehmend die Ordnung. Der Spielfluss ging verloren, die Abstimmung ließ nach und die zuvor stabile Struktur war kaum noch zu erkennen. Auch die Führung auf dem Platz fehlte, während die mentale Präsenz spürbar abnahm.
Drei Gegentore nach ähnlichem Muster
Unmittelbar nach Wiederanpfiff musste der BSV den Ausgleich hinnehmen. Hugo Weber traf in der 46. Minute zum 1:1. In der Folge blieb Rehden fahrig und zeigte nicht mehr die nötige Konsequenz. Wiederkehrende Fehler im Defensivverhalten ermöglichten dem Gastgeber weitere Treffer.
Kilian Lammers brachte den Blumenthaler SV in der 59. Minute mit 2:1 in Führung, ehe Paul Lenz in der 82. Minute den 3:1-Endstand markierte. Alle drei Gegentore entstanden nach ähnlichen Mustern und wären mit größerer Konzentration vermeidbar gewesen – ein klarer Bruch im Vergleich zur stabilen ersten Halbzeit.
Respekt für Blumenthal – Fokus auf die Vorbereitung
Der Blumenthaler SV bestätigte mit dem Sieg seine starke Form. Die junge, ambitionierte Mannschaft belegt aktuell den zweiten Platz in der Bremenliga und besitzt realistische Chancen auf die Relegation zur Regionalliga Nord.
Für den BSV Rehden ging der Testspielmarathon bereits am Sonntag weiter. Mit deutlich veränderter Mannschaft reiste das Team zum Nachwuchs von Preußen Münster, um weitere Erkenntnisse für die Vorbereitung auf die Rückrunde zu sammeln.