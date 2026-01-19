– Foto: Horst Vogler

BSV Reden: Knappe Niederlage bei den Jungadlern Oberligist überzeugt spielerisch bei Preußen Münster II – trotz 1:2 positives Fazit

Im Testspiel gegen den Tabellenfünften der Oberliga Westfalen, Preußen Münster II, zeigte der BSV Rehden in der LVM-Youngstars Arena eine insgesamt überzeugende Leistung. Auf dem Kunstrasen entwickelte sich ein technisch anspruchsvolles Duell mit hohem Tempo und vielen Ballbesitzphasen auf beiden Seiten. Am Ende stand dennoch eine knappe 1:2-Niederlage, bei der insbesondere der Auftritt nach der Pause Mut für die kommenden Wochen machte.

Ausgeglichene Anfangsphase mit guten Chancen Nach einer kurzen Findungsphase kam der BSV gut in die Partie und agierte auf Augenhöhe mit den Gastgebern. Beide Mannschaften versuchten, über Kurzpassspiel Lösungen zu finden und das Spiel zu kontrollieren. Die erste große Möglichkeit gehörte Rehden: Noah Wallenßus hätte sein Team früh in Führung bringen können, scheiterte jedoch am Torabschluss. Auch in der Folge erspielte sich der BSV weitere Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt. Unglücklicher Rückstand vor der Pause Der Führungstreffer für die Jungadler fiel eher unglücklich. Ein Klärungsversuch von Serkan Tenim landete als Rückpass beim eigenen Torwart Pascal Wiewrodt. Ein Preußen-Stürmer, der zuvor im Abseits stand, konnte den Ball aufnehmen, da dieser vom Gegner kam, und schob zur 1:0-Führung ein. Abgesehen von einer weiteren gefährlichen Szene, die Wiewrodt mit einer starken Parade entschärfte, verteidigte Rehden kompakt. Mit dem knappen Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Neben den eigenen Akteuren kamen auch mehrere Gastspieler zum Einsatz. Einer von ihnen fügte sich besonders gut in die Formation ein und überzeugte durch sauberes Passspiel und gute Bewegungen ohne Ball. Insgesamt präsentierte sich der BSV dynamisch, forderte viele Bälle und hielt die Passquote hoch. Die geringe Fehlerquote im Spielaufbau fiel dabei positiv auf. Abstimmungsfehler bringt das 0:2 Zur zweiten Halbzeit wechselte Preußen Münster komplett durch, während Rehden aufgrund der aufgeteilten Testspielbelastung mit nur 13 Spielern angereist war. Trotz der begrenzten Wechselmöglichkeiten blieb der BSV spielerisch stabil und fand erneut gut in die Partie. Ein Abstimmungsfehler zwischen Torwart, Innenverteidigung und einem Gastspieler führte jedoch per Kopfball zum 2:0 für die Gastgeber. Kurz darauf hatte Rehden zudem Glück, als ein Schuss nur an der Latte landete.