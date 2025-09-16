Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
BSV Kickers Emden vorerst ohne Cheftrainer Emmerling
Co-Trainer Unger und Dassel übernehmen die Mannschaft nach krankheitsbedingtem Ausfall.
Stefan Emmerling kann aufgrund eines verschleppten Virus vorübergehend nicht an der Seitenlinie stehen. Die Vorbereitung auf das Derby gegen Blau-Weiß Lohne übernehmen seine beiden Co-Trainer.
Der BSV Kickers Emden muss in den kommenden Wochen auf Cheftrainer Stefan Emmerling verzichten. Der 59-jährige Fußballlehrer befindet sich aufgrund eines verschleppten Virus in ärztlicher Behandlung und kann vorerst nicht trainieren oder Spiele leiten.
Die Co-Trainer Markus Unger und Bastian Dassel übernehmen bis auf Weiteres die Verantwortung für Training und Spieltage. Das Duo hatte bereits beim letzten Auswärtsspiel in Norderstedt das Team betreut und genießt das volle Vertrauen des Vereins.
Bereits am Montag beginnt die Vorbereitung auf das anstehende Derby gegen Blau-Weiß Lohne, das am Freitag um 19 Uhr im Ostfriesland-Stadion ausgetragen wird. Der Verein betont, dass die Gesundheit von Emmerling oberste Priorität hat und wünscht ihm eine schnelle Genesung.