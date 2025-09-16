BSV Kickers Emden vorerst ohne Cheftrainer Emmerling

Der BSV Kickers Emden muss in den kommenden Wochen auf Cheftrainer Stefan Emmerling verzichten. Der 59-jährige Fußballlehrer befindet sich aufgrund eines verschleppten Virus in ärztlicher Behandlung und kann vorerst nicht trainieren oder Spiele leiten.

Die Co-Trainer Markus Unger und Bastian Dassel übernehmen bis auf Weiteres die Verantwortung für Training und Spieltage. Das Duo hatte bereits beim letzten Auswärtsspiel in Norderstedt das Team betreut und genießt das volle Vertrauen des Vereins.

Bereits am Montag beginnt die Vorbereitung auf das anstehende Derby gegen Blau-Weiß Lohne, das am Freitag um 19 Uhr im Ostfriesland-Stadion ausgetragen wird. Der Verein betont, dass die Gesundheit von Emmerling oberste Priorität hat und wünscht ihm eine schnelle Genesung.