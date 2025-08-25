BSV Hürtürkel II - FSV Spandauer Kickers III

Hürtürkel antwortete mit viel Druck und glich verdient aus. Eine präzise Flanke von Ismael Ülke aus dem Halbfeld fand Orhan Altundag, der den Ball mit einer Kombination zwischen Kopf und Schulter ins Netz verlängerte (26.). In der Folge drängten die Gastgeber auf die Führung, scheiterten aber zweimal am starken Kickers-Keeper Marc Scheffler. Erst lenkte er einen Aufsetzer von Atilla Karatas um den Pfosten, dann reagierte er blitzschnell gegen Orhan Altundag, der nach einem langen Ball von Luca Cannata per Kopf aus kurzer Distanz abschloss. So blieb es bis zur Pause beim 1:1.

Noch vor dem Halbzeitpfiff musste Hürtürkel einen Rückschlag verkraften: In der 43. Minute verletzte sich S. Demirel und konnte nicht weiterspielen. Für ihn kam Ibrahim El-Zaher ins Spiel, der ungewohnt auf der Linksverteidiger-Position agierte und seine Aufgabe souverän löste.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Hürtürkel mehr Effizienz. Luca Cannata stand nach einem Freistoß von Ismail Ülke am zweiten Pfosten richtig und traf per Kopf zum 2:1 (55.). In der 65. Minute brachte Trainer Hürtürkel frische Kräfte: Für Batuhan Karabulut kam Fatih Öner ins Spiel. Kurz darauf folgte der nächste Wechsel, als in der 70. Minute Orhan Altundag durch Ali Sahin ersetzt wurde.

In der Schlussphase belohnten sich die Gastgeber für ihre Angriffsbemühungen. Atilla Karatas erhöhte nach einer sehenswerten Kombination über Cannata und Mücahit Örs auf 3:1 (81.). Zwar verkürzte Steinbach in der Nachspielzeit noch einmal auf 3:2 (90.+1), doch die Gastgeber hatten die perfekte Antwort. Fatih Öner erhielt ein Zuspiel von Mücahit Örs, setzte sich im Eins-gegen-Eins durch, lief allein auf das Tor zu und vollendete zum 4:2-Endstand (90.+4).

Fazit

Es war ein Spiel mit vielen Unterbrechungen, da der Schiedsrichter viele Zweikämpfe früh unterband und kaum Spielfluss aufkam. Hürtürkel II überzeugte mit Effizienz und individueller Klasse. Die Kickers haderten zu oft mit den Entscheidungen des Unparteiischen. Einziger Lichtblick auf Gästeseite war Torwart Marc Scheffler, der seine Mannschaft mit guten Paraden lange im Spiel hielt.