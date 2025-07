BSV Holzhausen überzeugt gegen Bezirksligisten

"In der ersten Halbzeit kommen wir sehr gut ins Spiel und setzen Glandorf früh unter Druck. Dadurch erspielen wir uns mehrere klare Torchancen, von denen wir allerdings mehr konsequent nutzen müssen. Nichtsdestotrotz gehen wir verdient mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause. Zur zweiten Halbzeit wechseln wir komplett durch. Direkt nach Wiederanpfiff – in der 46. Minute – sind wir nicht richtig auf dem Platz und verpassen den Zugriff auf das Spiel. In der Folge leisten wir uns einige Fehlpässe im Aufbauspiel, bei denen unser Torwart mehrfach stark eingreifen muss und uns im Spiel hält. Trotz dieser Phase gelingt es uns, nach einem Standard mit 2:1 in Führung zu gehen. Diese Führung verteidigen wir in der Schlussphase konzentriert und bringen das Ergebnis über die Zeit.