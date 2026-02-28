BSV Holzhausen feiert Kantersieg

Fupa-Archiv-Foto - – Foto: Martin Lührmann

Aufgrund der beendeten Fastzeit wurde das Spiel auf Wunsch der Gäste das Spiel etwas später angepfiffen. Patrick König und Mika Hohenbrink brachten den Gastgeber bereits Mitte der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Nach der Pause baute der Gastgeber seine Führung durch Tore von Emililjan Stancic, Nicolas Prus und Jonas Kiwitt auf 5:0 aus. Ein verdienter und ungefährdeter Erfolg für den BSV Holzhausen der sich im Mittelfeld der Tabelle festsetzen konnte.

"Mit etwas Verspätung wurde das Spiel angepfiffen. Wir waren von Anfang an gut drin und haben ordentlich Fußball gespielt. Zwei Tore wurden zuerst aberkannt, aber wir haben weiter konzentriert gespielt und sind mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeit gegangen.

Nach der Pause haben wir schnell das nächste Tor gemacht. Danach haben wir ein paar Wechsel vorgenommen und das Spiel ruhig zu Ende gespielt. Am Ende ein klarer und zu keinem Zeitpunkt gefährdeter 5:0-Heimsieg. Mund abputzen, weiter arbeiten! (Wie man immer so schön sagt)," lautet das Statement von Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).