BSV Holzhausen dreht Spiel gegen Ballsport

Das erste Meisterschaftsspiel für Aufsteiger Ballsport Eversburg endet für die sieggewohnten Aufsteiger mit einer Niederlage. Der BSV Holzhausen drehte den 0:1 Pausenrückstand zum am Ende verdienten 3:1-Heimerfolg unter ihrem neuen Trainer Michael Brand.

Wir haben heute ein ordentliches erstes Kreisligaspiel gemacht . Gewonnen hat meiner Meinung nicht die bessere Mannschaft, sondern die effizientere . Ist halt megaärgerlich wenn man viel investiert aber dann nichts Zählbares mitnimmt," sagte uns Nico Schwegmann (Ballsport Eversburg) nach dem Spiel.

In Halbzeit eins hielten wir gut mit, fanden aber offensiv kaum Lösungen gegen gut gestaffelte Eversburger. Erst nachdem Rückstand und der Pause steigerten wir uns im Bereich Fitness, Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten und drehten das Spiel verdientermaßen.