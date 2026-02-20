BSV Heinersdorf trauert um geschätztes Mitglied

– Foto: Verein

Der BSV Heinersdorf trauert um Eberhard Habryka, der am Mittwoch im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Habryka war seit 1995 Mitglied des Vereins, spielte in der Ü40, trainierte die 1. Herren, agierte als Jugendtrainer und diente 23 Jahre lang als Vorstandsmitglied.

Die bei Lichtenberg 47 verabschiedeten Justin Felgentreff und Wido Hildebrandt bleiben in der NOFV Oberliga Nord. Beide schließen sich dem Berliner AK an. Felgentreff (19, Flügel) kam beim Tabellenzweiten zwei Mal zum Einsatz, Hildebrandt (19, IV) spielte nur im Landespokal. Für Hildebrandt ist es eine Rückkehr. Er spielte vor seiner Zeit in Lichtenberg für die U19 des BAK.

Um 11:30 Uhr knallte es im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Zwei Flutlichtmasten des großen Stadions, das sich seit Oktober 2024 im Abriss befindet, wurden am Donnerstagvormittag kontrolliert gesprengt. Nach zwei Warntönen und einer kurzen, lauten Detonation fielen die Masten auf der Haupttribünenseite Richtung Innenraum. Damit schreitet der Rückbau des Stadions voran.

Vorn liegen die Reste eines der gesprengten Flutlichtmasten. Hinten steht einer der beiden, die erhalten bleiben sollen. – Foto: Sebastian Räppold

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!