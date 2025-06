BSV Halle-Ammendorf vermeldet die Neuzugänge drei, vier und fünf

Der Sportliche Leiter Dirk Riesner wurde beim Absteiger in Staßfurt mit Laurenz Hoffmann(19) fündig. Hoffmann war in 31 Spielen der zweitbeste Torschütze bei den Staßfurtern - mit zwölf Treffern und zusätzlich acht Assists. Vom VfB Merseburg wird sich der wieselflinke Stanley Agwu (21), der es in der abgelaufenen Saison in 16 Spielen auf sechs Treffer und drei Vorlagen brachte, dem BSV anschließen.

Beide Spieler haben eine sehr gute Ausbildung und werden das Team in der Offensive mit ihrer enormen Schnelligkeit verstärken. Sie haben in der abgelaufenen Saison ihre Qualität im Torabschluss in der Verbandsliga nachgewiesen und sind nicht nur auf der Außenbahn einsetzbar. Während Agwu im NLZ beim HFC ausgebildet wurde und über den VfL Halle 96 nach Merseburg wechselte, hat Laurenz seine Ausbildung beim NLZ des 1. FC Magdeburg genossen. Zu den Spielerprofilen: