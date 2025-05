BSV Halle-Ammendorf stellt die ersten beiden Neuzugänge vor

Der 1,80 Meter große, 26-jährige Pascal Pannier kommt vom Oberligisten SG Union Sandersdorf. Dort hat der Mittelfeldspieler in 108 Spielen 35 Tore erzielt und 10 vorbereitet. Für den 1. FC Lokomotive Leipzig lief Pannier zuvor schon 31 Mal in der Oberliga auf. Auch in Halle ist der Neuzugang des BSV kein Unbekannter: Für seinen Ausbildungsverein, den HFC, kam er in der Saison 2017/18 zu vier Drittliga-Einsätzen. Zum Spielerprofil:

