BSV Guben Nord verspielt Zwei-Tore-Vorsprung gegen das Schlusslicht

– Foto: Kenny Fuhrmann

In der Landesklasse Ost markierte die heutige Begegnung den Auftakt des 22. Spieltags und bot den Zuschauern ein sportliches Drama, das so kaum zu erwarten war. Während die tabellarische Ausgangslage eine klare Sprache sprach, entwickelte sich auf dem Rasen ein intensiver Schlagabtausch, der einmal mehr die Unberechenbarkeit des Fußballs unter Beweis stellte. Der Favorit sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich am Ende jedoch gegen einen leidenschaftlich kämpfenden Außenseiter mit einer Punkteteilung begnügen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Vor 132 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die von Beginn an hochemotional geführt wurde. Der Breesener SV Guben Nord erwischte einen Traumstart und überrumpelte die Gäste bereits in der 1. Minute, als Erik Brose das 1:0 erzielte. Die Hausherren setzten unmittelbar nach und bauten ihre Führung bereits in der 6. Minute durch Luca Bäcker auf 2:0 aus. Doch der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt bewies große Moral und kämpfte sich zurück in die Begegnung. In der 36. Minute gelang Nico Urbansky der wichtige Anschlusstreffer zum 2:1, der den Gästen sichtlich neuen Mut gab. Nach dem Seitenwechsel drängten die Eisenhüttenstädter auf den Ausgleich, während Guben den Vorsprung nicht über die Zeit retten konnte. In der 78. Minute belohnte Maximilian Minschke die Bemühungen der Gäste mit dem Treffer zum 2:2-Endstand.

---

Bereits zur Mittagszeit am Samstag richtet sich der Blick auf die Verfolgerjagd. Die Frankfurter Reserve rangiert mit 51 Punkten auf dem zweiten Platz und hat den Spitzenreiter fest im Visier. Zu Gast ist der Tabellenfünfte aus Wünsdorf, der mit 34 Punkten eine starke Rolle spielt. Dass dieses Aufeinandertreffen eine enge Angelegenheit ist, bewies das Hinspiel, welches Frankfurt nur mühsam mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Für die Oderstädter zählt nur ein Sieg, um den Druck auf Schulzendorf maximal hochzuhalten.

In Bestensee trifft der Tabellenachte auf die abstiegsbedrohte Eintracht aus Königs Wusterhausen. Die Gastgeber stehen mit 32 Punkten im gesicherten Mittelfeld, während für die Gäste jeder Zähler im Kampf um das nackte Überleben zählt. Mit nur 13 Punkten auf dem 13. Platz spürt Königs Wusterhausen den Atem der Verfolger im Nacken. Das Hinspiel endete mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden, ein Resultat, das den Gästen Hoffnung gibt, auch diesmal mit Leidenschaft gegen den Favoriten zu bestehen.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union II Teltower FV 1913 Teltower FV 15:00 PUSH

Ein echtes Verfolgerduell erwartet die Zuschauer in Fürstenwalde. Die Regionalliga-Reserve belegt mit 33 Punkten den sechsten Rang, während Teltow mit 40 Punkten den dritten Platz verteidigt. Beide Mannschaften trennten sich im Hinspiel mit einem leistungsgerechten 2:2, was die spielerische Qualität beider Teams unterstreicht. Teltow möchte den Vorsprung auf die Konkurrenz zementieren, während Fürstenwalde II mit einem Heimsieg noch einmal oben angreifen könnte.

Die Lage für den FSV Admira 2016 ist bei nur 12 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz kritisch. Zu Gast ist Dahlewitz, das mit 32 Punkten auf Rang sieben steht und dabei noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert hat. Dahlewitz geht mit dem Rückenwind eines deutlichen 3:0-Hinspielsieges in die Partie. Für die Admira ist es ein Kampf gegen den sportlichen Ruin, bei dem nur bedingungsloser Einsatz den drohenden Absturz verhindern kann.

In Zossen herrscht nackte Angst vor dem Fall in die Kreisoberliga. Mit 9 Punkten auf Platz 15 steht die Mannschaft mit dem Rücken zur Wand. Markendorf rangiert mit 26 Punkten auf dem elften Platz und möchte die Schmach aus dem torreichen Hinspiel vergessen machen, das man zwar mit 6:3 für sich entschied, aber dennoch Defensivschwächen offenbarte. Zossen braucht ein kleines Fußballwunder, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht endgültig zu verlieren.

Der souveräne Spitzenreiter aus Schulzendorf bittet zum Tanz. Mit 55 Punkten führt die SG das Tableau an und stellt mit 72 Saisontoren die gefährlichste Offensive der Liga. Zu Gast ist Großbeeren, das mit 24 Punkten auf Platz 12 kämpft und ebenfalls noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Schulzendorf möchte den 3:1-Erfolg aus dem Hinspiel bestätigen, um den Vier-Punkte-Vorsprung auf Frankfurt II zu wahren und den Weg Richtung Meisterschaft weiter zu ebnen.