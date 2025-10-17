BSV Guben Nord schießt Dynamo Eisenhüttenstadt tiefer in die Krise

Im heutigen Auftaktspiel des 7. Spieltags der Landesklasse Ost setzte sich der Breesener SV Guben Nord klar mit 6:2 beim FSV Dynamo Eisenhüttenstadt durch. Während Guben damit seinen fünften Saisonsieg feierte, bleibt Eisenhüttenstadt weiter punktlos und steckt tief im Tabellenkeller.

Vor eigenem Publikum begann die Partie für Dynamo Eisenhüttenstadt zunächst vielversprechend. In der 26. Minute brachte Ryszard Kupper die Gastgeber in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehte sich das Spiel komplett. Erik Brose erzielte in der 50. Minute den Ausgleich, und nur fünf Minuten später traf Arthur Schulz zum 2:1 für die Gäste. Keine 60 Sekunden später legte erneut Erik Brose nach und erhöhte auf 3:1. Robert Glaser brachte Dynamo in der 70. Minute mit seinem Treffer zum 2:3 noch einmal zurück ins Spiel, doch die Hoffnung währte nur kurz. Luca Bäcker stellte in der 73. Minute den alten Abstand wieder her und traf in der 89. Minute erneut zum 5:2. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit abermals Erik Brose, der mit seinem dritten Treffer des Abends das halbe Dutzend vollmachte (90.+1). ---

Germania Schöneiche II verlor am letzten Spieltag mit 1:3 in Wünsdorf, blieb dabei aber lange konkurrenzfähig. Max Otto Hanke erzielte spät den Ehrentreffer. Mit neun Punkten aus sieben Spielen liegt die Mannschaft im Mittelfeld. Gegner Briesen kassierte dagegen beim 0:2 in Admira die vierte Saisonniederlage. Nils Grothe und Daniel Kemnitz trafen für die Gastgeber. Beide Teams brauchen Punkte, um sich vom Tabellenkeller fernzuhalten. Schöneiche will zuhause wieder in die Spur finden, Briesen auswärts Wiedergutmachung betreiben. ---

Der SV Blau-Weiss Markendorf steckt nach dem 0:5 in Dahlewitz in der Krise. Fabian Szkoda traf dort doppelt, Marcel und Rene Blume legten in der Schlussphase nach. Mit nur drei Punkten steht Markendorf im Tabellenkeller. Gegner MSV Zossen befindet sich in einer noch schwierigeren Lage: Sieben Spiele, null Punkte, 33 Gegentore. Beim 1:6 in Fürstenwalde traf Marco Siwek zwar spät, mehr war aber nicht drin. In Markendorf treffen zwei Teams aufeinander, die dringend ein Erfolgserlebnis brauchen, um nicht den Anschluss zu verlieren. ---

Nach der 1:7-Schlappe in Königs Wusterhausen steht der SV Grün-Weiß Großbeeren vor einer Herkulesaufgabe. Fabian Goldhahn traf dort dreimal, Lucas Peyler doppelt – die Abwehr der Gäste war völlig überfordert. Nun kommt Tabellenführer SG Schulzendorf, der zuletzt mit 1:2 in Frankfurt seine erste Saisonniederlage hinnehmen musste. Rick Drews und Eric Zeisig trafen für die Oderstädter, Mason Billerbeck für Schulzendorf. Der Spitzenreiter will die passende Antwort zeigen, Großbeeren muss vor allem die Defensive stabilisieren, um eine weitere Klatsche zu vermeiden. ---

Blau-Weiß Dahlewitz befindet sich in starker Form. Beim 5:0 gegen Markendorf trafen Benjamin Lehmann, Fabian Szkoda (zweimal), Marcel und Rene Blume. Mit fünf Siegen aus acht Spielen ist Dahlewitz bis auf Rang sechs. Der FSV Admira reist mit Rückenwind an, nachdem Nils Grothe und Daniel Kemnitz beim 2:0 gegen Briesen für den dritten Saisonsieg sorgten. Beide Teams kommen mit breiter Brust – Dahlewitz will den Anschluss an die Top fünf, Admira den Schwung aus dem Heimspiel mitnehmen. ---

Morgen, 15:00 Uhr Teltower FV 1913 Teltower FV FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 15:00 PUSH

Teltow ist weiter in starker Verfassung und gewann zuletzt mit 7:1 gegen Eisenhüttenstadt. Nils Klostermann traf doppelt, Joel Bahner ebenfalls zweimal – beide zeigten ihre Offensivqualität. Mit 18 Punkten aus sieben Spielen liegt der TFV auf Rang vier. Union Fürstenwalde II reist nach dem 6:1 gegen Zossen mit ähnlich breiter Brust an. Ayyubbek Kulbekov traf gleich viermal, dazu Luis Goldschmidt und Lennox Nachkunst. Es ist ein Topspiel: Platz vier gegen fünf, zwei Teams mit enormer Offensivpower – Tore dürften garantiert sein. ---

Eintracht Königs Wusterhausen schoss sich beim 7:1 über Großbeeren den Frust von der Seele. Fabian Goldhahn traf dreimal, Lucas Peyler doppelt, außerdem trugen Aljbert Hiseni und ein Eigentor von Yannes Böhme zum Kantersieg bei. Union Bestensee dagegen musste sich Guben Nord mit 0:3 geschlagen geben, Luca Bäcker (zweimal) und Jannis Volger erzielten die Tore. Für Königs Wusterhausen bietet sich die Chance, mit einem weiteren Sieg den Anschluss herzustellen, während Bestensee Wiedergutmachung betreiben will. ---