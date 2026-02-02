BSV Guben Nord im Trainingslager, OFC verpflichtet Aaron Janeck

Der BSV Guben Nord aus der Landesklasse befand sich im Trainingslager in Strausberg. Mit 20 Mann machte sich der BSV auf den Weg und fand in Strausberg optimale Bedingungen vor. Es standen sechs Trainingseinheiten in drei Tagen an. "Alle Spieler haben gut durchgehalten. Auch die Probespieler haben einen guten Eindruck hinterlassen. Leider viel das geplante Testspiel auf Grund der Witterung aus, dafür haben wir dann eine zusätzliche Trainingseinheit durchgeführt. Das gesamte Team bedankt sich bei den Verantwortlichen und Sponsoren des BSV Guben Nord für das Trainingslager", sagt Trainer Carsten Gröger.

Der Oranienburger FC Eintracht verstärkt ab sofort den Kader seiner Brandenburgliga-Mannschaft mit dem 21-jährigen Aaron Janeck. Der Neuzugang fühlt sich im Mittelfeld zu Hause, kann jedoch auch defensiv flexibel eingesetzt werden.

In seiner fußballerischen Ausbildung durchlief Janeck mehrere namhafte Stationen. In der Jugend spielte er unter anderem für den Brandenburger SC Süd 05, den 1. FC Frankfurt sowie den SV Babelsberg 03. Im Männerbereich sammelte er bislang Erfahrungen beim BSC Süd 05 und beim Werderaner FC Viktoria 1920.

