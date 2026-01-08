BSV Guben Nord: „Darauf kann das Team stolz sein“

Trainer Carsten Gröger äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde des BSV Guben Nord in der Landesklasse Ost. Nach großem Umbruch folgte eine beeindruckende Serie, die den Verein auf Rang vier führte – doch der Blick geht klar nach vorn.

„Über Weihnachten und Silvester hatten wir trainingsfrei“, erklärt Carsten Gröger. Seit dem 7. Januar wird „langsam wieder in der Halle gestartet“, ab dem 20. Januar dann „drei Tage die Woche trainiert“. Ein zentrales Element ist das Kurztrainingslager vom 30. Januar bis 1. Februar, in dem auch ein Testspiel gegen Petershagen/Eggersdorf am 31. Januar stattfindet. Weitere Testspiele sind für den 7. Februar gegen Carina Gubin, den 14. Februar gegen den FC Eisenhüttenstadt sowie den 21. Februar gegen Relax Grabice angesetzt.

Der Saisonstart war herausfordernd. „Im Sommer hatten wir viele Abgänge und noch mehr Neuzugänge“, sagt Gröger. Dadurch sei der Beginn „nicht optimal verlaufen, da die Eingewöhnung der neuen jungen Spieler eine Weile gedauert hat“. Der Trainer hatte damit gerechnet und setzte bewusst auf viele Testspiele zwischen den Punktspielen, „damit sich die jüngeren Spieler schneller an das höhere Niveau gewöhnen und jeder genügend Spielzeit bekommt“.

Nach vier Niederlagen zu Saisonbeginn folgte eine starke Entwicklung: „Wir sind inzwischen seit 11 Spielen ungeschlagen – neun Siege und zwei Unentschieden“. Darauf könne „das Team und auch der Verein stolz sein“. Mit Platz vier zur Winterpause zeigt er sich „ganz zufrieden“, betont aber: „Ausruhen will ich mich darauf nicht.“

Integration und Zusammenarbeit als Schlüssel

Besonders positiv hebt Gröger die Eingliederung der Neuzugänge hervor. „Die Integration der neuen Spieler hat super funktioniert“, sagt er und verweist auf den Beitrag der Routiniers: „Da haben vor allem die älteren Spieler ihren Anteil dran.“ Auch die Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft habe „gut geklappt“, wodurch „einige Spieler zusätzliche Spielpraxis sammeln konnten“.

Hohe Beteiligung statt echter Probleme

Probleme habe es keine gegeben, sagt der Trainer mit einem Augenzwinkern. „Außer, dass manchmal die Kabine zu klein wurde, da die Trainingsbeteiligung so hoch gewesen ist.“

Ambitionierter Blick nach vorn

Für die Rückrunde bleibt Gröger vorsichtig optimistisch. „Das wird sich zeigen“, sagt er mit Blick auf die Entwicklung, hofft aber, „dass wir besser als zu Saisonbeginn aus den Startlöchern kommen“. Wenn alle gesund bleiben, lautet das Ziel klar: „Wir wollen unter die ersten sechs kommen.“

Abgänge zur Winterpause

Personell stehen zwei Abgänge fest. „Torhüter Maik Bursch geht zur Ü35 des Neuzeller SV“, zudem „geht Justin Lehmann zurück nach Muckrow“.

Offenes Rennen an Spitze und Ende

Im Titelkampf sieht Gröger Schulzendorf vorne. „Aus jetziger Sicht wird wohl Schulzendorf das Rennen machen“, sagt er, schränkt aber ein: „Die Rückrunde ist sehr lang, von daher könnte auch der FC Frankfurt noch eine kleine Chance haben.“ Der Abstiegskampf sei kaum vorherzusagen. „Es könnte von den aktuell vier, fünf letzten jeden treffen“, erklärt er und verweist darauf, dass „alle noch die Möglichkeit haben, sich zu retten – zumal ja auch keiner weiß, wie viele Absteiger es geben wird“.