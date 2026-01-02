BSV Dersim vermeldet Königstransfer aus der Türkei

Emre Kartal soll die Kreuzberger verstärken für die Rückrunde. Der türkische Vertragsspieler (zuletzt im Sommer aktiv für Düzcespor und vorher bei Agri 1970 Spor in der dritten Liga) kehrt nach Deutschland zurück. Und sorgt für viel Freude beim ambitionierten Bezirksligisten. Der 26-jährige Defensivallrounder ist in Berlin kein Unbekannter. Spielte in der Oberliga langjährig für Hertha 06. In der Jugend wird Kartal beim FC Viktoria (U19 Bundesliga) ausgebildet. Unter Trainer Hasan Keskin

BSV Dersim 1993 bekräftigt seine Ambitionen im Aufstiegskampf der Bezirksliga-Staffel 1. Der Absteiger der Landesliga schlägt kräftig zu auf dem Transfermarkt:

