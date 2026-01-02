 2025-12-17T10:26:01.779Z

Transfers
Emre Kartal
Emre Kartal – Foto: Foto: Instagram Privat

BSV Dersim vermeldet Königstransfer aus der Türkei

26-jähriger spielt zuletzt in der dritten Liga

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Kadir Emre, sportlicher Leiter des Zweiten der Bezirksliga-Staffel 1, veröffentlicht gegenüber FuPa Berlin einen Neuzugang für die Rückrunde

Neuzugang hat zuletzt in der dritten türkischen Liga gespielt

BSV Dersim 1993 bekräftigt seine Ambitionen im Aufstiegskampf der Bezirksliga-Staffel 1. Der Absteiger der Landesliga schlägt kräftig zu auf dem Transfermarkt:

Emre Kartal soll die Kreuzberger verstärken für die Rückrunde. Der türkische Vertragsspieler (zuletzt im Sommer aktiv für Düzcespor und vorher bei Agri 1970 Spor in der dritten Liga) kehrt nach Deutschland zurück. Und sorgt für viel Freude beim ambitionierten Bezirksligisten. Der 26-jährige Defensivallrounder ist in Berlin kein Unbekannter. Spielte in der Oberliga langjährig für Hertha 06. In der Jugend wird Kartal beim FC Viktoria (U19 Bundesliga) ausgebildet. Unter Trainer Hasan Keskin

Das letzte Spiel vom BSV Dersim

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
3
1
Abpfiff

Aufrufe: 02.1.2026, 14:39 Uhr
