BSV Dersim 1993 greift neu an - Null Frust nach Abstieg

Das letzte Spiel war sinnbildlich für eine ganze Saison. Trotz einer engagierten Aufholjagd musste sich der BSV Al-Dersimspor im alles entscheidenden Duell dem BFC Preussen II mit 3:5 geschlagen geben – und tritt damit den bitteren Gang in die Bezirksliga an. Doch statt sich in Selbstmitleid zu verlieren, blickt der Verein entschlossen nach vorn: Mit neuem Namen, frischer Führung und ambitionierten Plänen.