BSV Blumberg jubelt spät – Reitwein prägt das Turnier

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Das Wolfgang-Thiele-Gedenkturnier der Herren hat am heutigen Samstagabend die Kurstadthalle in Bad Freienwalde in einen Ort voller Tempo, Emotionen und sportlicher Intensität verwandelt. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, ein dichter Spielplan und zahlreiche direkte Duelle ließen den Hallenfußball in seiner ganzen Wucht erleben. Am Ende setzte sich der BSV Blumberg im Finale gegen den SV Rot-Weiß Reitwein durch und sicherte sich den Turniersieg. Gastgeber SV Jahn Bad Freienwalde blieb hinter den eigenen Erwartungen zurück, während mehrere Mannschaften mit starken Auftritten Akzente setzten.

Reitwein dominiert die Gruppe A In der Gruppe A setzte der SV Rot-Weiß Reitwein früh ein klares Zeichen. Drei Siege aus drei Spielen, elf erzielte Tore und nur vier Gegentreffer bedeuteten neun Punkte und Platz eins. Reitwein gewann gegen den SV Jahn Bad Freienwalde, den SV Germania 90 Schöneiche III und den FSV Blau-Weiß Wriezen II und präsentierte sich offensiv variabel sowie defensiv stabil. Dahinter sicherte sich Germania Schöneiche mit vier Punkten Rang zwei, während der Gastgeber Jahn Bad Freienwalde mit drei Punkten ausschied.

Ein Turnier im Zeichen des Gedenkens Das Wolfgang-Thiele-Gedenkturnier steht traditionell für mehr als sportlichen Wettbewerb. In Bad Freienwalde wurde dieser Anspruch auch 2026 spürbar. Die Kurstadthalle bot den Rahmen für einen intensiven Hallenabend, an dem acht Mannschaften aus der Region aufeinandertrafen. Der Modus mit zwei Vierergruppen sorgte dafür, dass jede Partie Gewicht bekam und sich Fehler kaum korrigieren ließen.

Gastgeber ohne Fortune

Der SV Jahn Bad Freienwalde startete mit einer knappen Niederlage gegen Reitwein und konnte zwar gegen Wriezen II gewinnen, verlor jedoch das entscheidende Gruppenspiel gegen Germania Schöneiche deutlich. Sechs erzielte Treffer reichten nicht aus, um die acht Gegentore zu kompensieren. Damit blieb dem Gastgeber nur das Spiel um Platz fünf, in dem die Mannschaft erneut unter Druck geriet.

Ausgeglichenes Rennen in Gruppe B

Spannend verlief die Gruppe B. Der BSV Blumberg und der SV Rot-Weiß Werneuchen beendeten die Vorrunde punktgleich mit jeweils sechs Zählern. Blumberg gewann gegen Letschin und Neutrebbin, unterlag jedoch Werneuchen. Werneuchen wiederum setzte sich gegen Blumberg und Neutrebbin durch, verlor aber gegen Letschin. Grün-Weiß Letschin sammelte vier Punkte, Hertha Neutrebbin musste sich mit einem Punkt begnügen.

Platzierungsspiele bringen klare Entscheidungen

In den Platzierungsspielen zeigte sich die körperliche und mentale Belastung des Turniers. Wriezen II unterlag Neutrebbin im Spiel um Platz sieben. Im Spiel um Platz fünf setzte sich Grün-Weiß Letschin deutlich gegen den SV Jahn Bad Freienwalde durch. Für den Gastgeber endete das Turnier damit ohne versöhnlichen Abschluss.

Halbfinals mit Nervenstärke

Die Halbfinals verlangten höchste Konzentration. Der SV Rot-Weiß Reitwein und der SV Rot-Weiß Werneuchen lieferten sich ein enges Duell, das erst im Neunmeterschießen entschieden wurde. Reitwein behielt die Nerven und zog ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale setzte sich der BSV Blumberg gegen den SV Germania 90 Schöneiche III durch und bestätigte seine stabile Turnierleistung.

Kleines Finale mit klarem Ausgang

Im Spiel um Platz drei trafen Germania Schöneiche und Werneuchen aufeinander. Werneuchen entschied die Partie mit 2:1 für sich und sicherte sich Rang drei. Germania blieb damit trotz guter Vorrunde ohne Podestplatz.

Ein Finale mit deutlicher Handschrift

Das Endspiel zwischen dem BSV Blumberg und dem SV Rot-Weiß Reitwein bildete den emotionalen Höhepunkt des Abends. Blumberg setzte sich mit 5:2 durch und krönte sich zum Turniersieger. Reitwein, zuvor ungeschlagen durch die Gruppenphase und das Halbfinale gegangen, musste sich erstmals geschlagen geben und belegte Rang zwei.

Ein Abend für den regionalen Hallenfußball

Das Wolfgang-Thiele-Gedenkturnier 2026 bestätigte seinen Stellenwert im regionalen Hallenfußball. Viele enge Spiele, klare Sieger und sichtbare Emotionen prägten den Turnierverlauf. Die Kurstadthalle wurde erneut zu einer Bühne, auf der Tempo, Einsatz und Gemeinschaft im Mittelpunkt standen.