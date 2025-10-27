 2025-10-27T08:53:35.915Z

Ligabericht
BSV 92 überrascht Inter - Schöneberg blamiert Borsigwalde

Landesliga-Staffel 1: Die Nachschau aller Partien des 8.Spieltags

In der Landesliga-Staffel 1 sorgt der BSV 92 mit einem 3:2 bei Inter für die Überraschung des Spieltags. Johannisthal bleibt dank eines Kantersiegs an der Spitze dran, Schöneberg zerlegt Borsigwalde – und im Keller punkten Neukölln und Berolina immerhin. Alle Spiele in der Nachschau

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
2
3
Abpfiff

Der Topfavorit legt erstmals den Rückwärtsgang ein. 1892 geht früh durch Tedesco in Führung, doch Inter antwortet noch vor der Pause doppelt: Henrich Paya dreht die Partie binnen weniger Augenblicke – Halbzeitführung für den Spitzenreiter. Nach dem Seitenwechsel kippt das Spiel erneut: Stephan gleicht aus, Busche vollendet den Comeback-Sieg der Gäste. Inter bleibt zwar vorn (21 Punkte), doch 1892 (jetzt 18) rückt zusammen mit Johannisthal heran.

Sa., 25.10.2025, 14:30 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
0
2
Abpfiff

Kontrollierter Auswärtsauftritt. Nach einer zähen Nullnummer vor der Pause schlägt Pfeffersport kurz nach Wiederanpfiff durch Sander zu. Empor läuft an, kassiert in der Nachspielzeit durch Aguigah den endgültigen Knock-out. Pfeffersport schiebt sich ins Mittelfeld (10 Punkte), Empor II bleibt bei 12.

Gestern, 12:00 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
1
1
Abpfiff

Wichtiger Punkt für die Hausherren. Zunächst jubelt der BSC: Barry trifft kurz nach Wiederbeginn. Neukölln steckt nicht auf und belohnt sich in der Schlussphase durch Erdogan mit dem Ausgleich. Beide teilen sich die Zähler – Neukölln bleibt aber auf einem Abstiegsplatz (5 Punkte), BSC II hält Rang acht (13).

Gestern, 13:30 Uhr
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
4
1
Abpfiff

Erst Schreck, dann Show. Gehring schockt Hilalspor mit einem frühen 0:1. Nach der Pause dreht der Gastgeber das Spiel binnen weniger Minuten: Doppelpack Neziroglu, dazwischen Balci – vom 0:1 zum 3:1. Spät setzt Gün den Deckel drauf. Hilalspor klettert auf 13 Punkte, SCW03 bleibt im Kellerbereich hängen.

Gestern, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
1
1
Abpfiff

Die Kreuzberger führen – und müssen sich doch mit einem Zähler begnügen. Tasche bringt die Amateure im ersten Durchgang nach vorn. Nach dem Seitenwechsel nutzt Timur die beste Preussen-Chance und stellt auf Remis.

Gestern, 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
6
1
Abpfiff

Ein Statement der Grün-Weißen. Kroll schnürt in der Anfangsphase einen Hattrick und sorgt quasi allein für klare Verhältnisse, Gonda erhöht noch vor der Pause – 4:0. Nach dem Wechsel legt Kroll nach, Mittelstädt macht den halben Dutzend voll. Der späte Ehrentreffer von Ahmo ändert nichts: Johannisthal bleibt erster Verfolger (18 Punkte).

Gestern, 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
2
8
Abpfiff

Torreigen in Reinickendorf. Schöneberg überrollt den Gastgeber vor der Pause: Demir trifft dreimal, Uzun legt ebenfalls nach – 1:4 zur Halbzeit, nur unterbrochen vom Anschluss durch Crone kurz vor dem Wechsel. Nach der Pause bleibt Schöneberg gierig: Uzun schnürt den Dreierpack, Weckeck und Fakhro erhöhen, ehe Thalke Ergebniskosmetik betreibt. Schöneberg festigt Platz vier (15 Punkte).

Gestern, 14:10 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
2
2
Abpfiff

Berolina zeigt Moral und verschenkt doch den Sieg. Müller und Ngomane stellen bis kurz vor der Pause auf 2:0. Nach dem Wechsel wird Hürtürkel griffiger: Inal verkürzt früh, Yüksek egalisiert im letzten Drittel. Am Ende steht ein leistungsgerechtes Remis – Hürtürkel sammelt einen wichtigen Zähler (7), Berolina bleibt Letzter (4).

