BSV 92 überrascht Inter - Schöneberg blamiert Borsigwalde

In der Landesliga-Staffel 1 sorgt der BSV 92 mit einem 3:2 bei Inter für die Überraschung des Spieltags. Johannisthal bleibt dank eines Kantersiegs an der Spitze dran, Schöneberg zerlegt Borsigwalde – und im Keller punkten Neukölln und Berolina immerhin. Alle Spiele in der Nachschau
Der Topfavorit legt erstmals den Rückwärtsgang ein. 1892 geht früh durch Tedesco in Führung, doch Inter antwortet noch vor der Pause doppelt: Henrich Paya dreht die Partie binnen weniger Augenblicke – Halbzeitführung für den Spitzenreiter. Nach dem Seitenwechsel kippt das Spiel erneut: Stephan gleicht aus, Busche vollendet den Comeback-Sieg der Gäste. Inter bleibt zwar vorn (21 Punkte), doch 1892 (jetzt 18) rückt zusammen mit Johannisthal heran.
Kontrollierter Auswärtsauftritt. Nach einer zähen Nullnummer vor der Pause schlägt Pfeffersport kurz nach Wiederanpfiff durch Sander zu. Empor läuft an, kassiert in der Nachspielzeit durch Aguigah den endgültigen Knock-out. Pfeffersport schiebt sich ins Mittelfeld (10 Punkte), Empor II bleibt bei 12.
Wichtiger Punkt für die Hausherren. Zunächst jubelt der BSC: Barry trifft kurz nach Wiederbeginn. Neukölln steckt nicht auf und belohnt sich in der Schlussphase durch Erdogan mit dem Ausgleich. Beide teilen sich die Zähler – Neukölln bleibt aber auf einem Abstiegsplatz (5 Punkte), BSC II hält Rang acht (13).
Erst Schreck, dann Show. Gehring schockt Hilalspor mit einem frühen 0:1. Nach der Pause dreht der Gastgeber das Spiel binnen weniger Minuten: Doppelpack Neziroglu, dazwischen Balci – vom 0:1 zum 3:1. Spät setzt Gün den Deckel drauf. Hilalspor klettert auf 13 Punkte, SCW03 bleibt im Kellerbereich hängen.
Die Kreuzberger führen – und müssen sich doch mit einem Zähler begnügen. Tasche bringt die Amateure im ersten Durchgang nach vorn. Nach dem Seitenwechsel nutzt Timur die beste Preussen-Chance und stellt auf Remis.
Ein Statement der Grün-Weißen. Kroll schnürt in der Anfangsphase einen Hattrick und sorgt quasi allein für klare Verhältnisse, Gonda erhöht noch vor der Pause – 4:0. Nach dem Wechsel legt Kroll nach, Mittelstädt macht den halben Dutzend voll. Der späte Ehrentreffer von Ahmo ändert nichts: Johannisthal bleibt erster Verfolger (18 Punkte).
Torreigen in Reinickendorf. Schöneberg überrollt den Gastgeber vor der Pause: Demir trifft dreimal, Uzun legt ebenfalls nach – 1:4 zur Halbzeit, nur unterbrochen vom Anschluss durch Crone kurz vor dem Wechsel. Nach der Pause bleibt Schöneberg gierig: Uzun schnürt den Dreierpack, Weckeck und Fakhro erhöhen, ehe Thalke Ergebniskosmetik betreibt. Schöneberg festigt Platz vier (15 Punkte).
Berolina zeigt Moral und verschenkt doch den Sieg. Müller und Ngomane stellen bis kurz vor der Pause auf 2:0. Nach dem Wechsel wird Hürtürkel griffiger: Inal verkürzt früh, Yüksek egalisiert im letzten Drittel. Am Ende steht ein leistungsgerechtes Remis – Hürtürkel sammelt einen wichtigen Zähler (7), Berolina bleibt Letzter (4).
