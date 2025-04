BSV 1892 verlängert mit Trainerteam - Einbrüche bei Tas und SW Spandau

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

17.04. +++ Weiterer Rückzug in der Kreisliga

Der Berliner Fußballverband führt zur kommenden Saison eine Ü35-Frauenliga ein. Damit reagiert der BFV auf das große Interesse und das damit entstehende Potenzial eines nachhaltigen Ligaprojektes in diesem Bereich. Gespielt wird auf Kleinfeld.

14.04. +++ BSV 1892 verlängert mit Trainerteam

Landesligist BSV 1892 wird über die Saison hinaus mit Dennis Linke und seinem Trainerteam zusammenarbeiten. Linke kam im Sommer 2023 aus Steglitz zu den Störchen, führte das Team aus der Bezirksliga in die Landesliga und dort aktuell auf einen starken vierten Platz. Mit ihm bleiben auch Co-Trainer Frederik Lübke, Torwarttrainer Dennis Pachale und Athletiktrainer Patrick Keogue.

14.04. +++ Einbrüche bei Tasmania und Schwarz-Weiss Spandau

Der SV Tasmania und SW Spandau sind Opfer von Einbrüchen und Vandalismus geworden. Bei Tas wurde sich vergangene Woche in der Nacht Zutritt zum Vereinsgelände in der Oderstraße verschafft. Die unbekannten Täter zerstörten mutwillig Einrichtungen im Funktionsgebäude sowie dem Vereinscasino. Der Verein erstattete Anzeige. In Spandau erwischte es die Büroräume sowie den Imbiss des SC Schwarz-Weiss Spandau. Dabei wurden Türen aufgebrochen, Schränke durchwühlt und Inventar beschädigt.