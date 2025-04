BSV 1892 blamiert Preussen II – Meteor nur Remis

Al-Dersimspor und SC Borsigwalde liefern sich ein intensives 2:2-Unentschieden. Merdan Baba gleicht zunächst einen Rückstand aus, nachdem Kummer die Gäste früh in Führung gebracht hat. In der zweiten Halbzeit bringt Rondinelli Borsigwalde erneut nach vorne, doch Diokhane sorgt mit seinem Treffer für die verdiente Punkteteilung. Beide Teams hätten das Spiel mit etwas mehr Effizienz für sich entscheiden können.

Samstag-Spiele

In einem mitreißenden Spiel besiegte der FC Viktoria den TSV Rudow mit 5:3 und zeigte dabei vor allem in der Offensive eine starke Vorstellung. Früh brachte Matthieu Lucas Weinlein Viktoria in Führung – nach nur fünf Minuten traf er zum 1:0, vorbereitet von Joan Schäfers Llauger. Doch Rudow reagierte schnell: Innerhalb einer Minute sorgten Melih Hortum (22.) und Elias Burda (23.) für die 1:2-Führung der Gäste. Viktoria ließ sich davon nicht beeindrucken und drehte das Spiel noch vor der Pause. Rayan Ait Manssour traf in der 37. Minute zum Ausgleich, ehe erneut Weinlein mit seinem 14. Saisontor auf 3:2 stellte (39.). Zur zweiten Halbzeit kam Alican Ali ins Spiel – und der Joker stach. In der 58. Minute erhöhte er nach Vorlage von Weinlein auf 4:2. Rudow verkürzte zwar durch Leonard Kirschner in der 76. Minute auf 4:3, doch nur zwölf Minuten später schlug Ali erneut zu. In der 88. Minute traf er zum 5:3-Endstand – erneut auf Vorlage von Weinlein, der damit seine fünfte Vorlage der Saison verbuchte. Beide Teams nutzten zahlreiche Wechseloptionen. Besonders bei Viktoria wirkten sich die Umstellungen positiv aus – mit Ali als entscheidendem Faktor in der Schlussphase. Am Ende setzte sich FC Viktoria verdient durch und feiert einen wichtigen Heimsieg mit fünf sehenswerten Treffern

Der FSV Berolina Stralau und der SV Empor Berlin trennten sich in einem spannenden und temporeichen Spiel mit 2:2. Den besseren Start erwischten die Gäste aus Berlin. Bereits in der 3. Minute brachte Suraj Faizi Empor mit seinem ersten Saisontor früh in Führung. Stralau reagierte allerdings noch in der ersten Halbzeit: Eric Stier traf in der 35. Minute zum 1:1-Ausgleich und erzielte damit seinen dritten Saisontreffer. Nach der Pause schlug erneut Suraj Faizi für Empor zu. In der 49. Minute stellte er mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag die Führung für die Gäste wieder her. Doch Stralau gab nicht auf. In der 76. Minute war es Ali Esweiei, der zum 2:2-Ausgleich traf und sein drittes Saisontor markierte.Im Laufe des Spiels wechselten beide Teams mehrfach. Bei Stralau kamen unter anderem Pablo Guillen, Ole Bresemann und kurz vor Schluss Leeroy-Life Leffke ins Spiel. Empor brachte unter anderem Tjerk Ortmann und Aaron Yusuff, um frische Impulse zu setzen. Am Ende blieb es bei einem gerechten Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung und lieferten sich ein offenes Duell mit leichten Vorteilen in der Offensive für Empor, aber mit viel Moral und Kampfgeist auf Seiten von Stralau.

