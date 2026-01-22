BSV 07 Schwenningen: „Wir waren insgesamt nicht konstant genug“

Trainer Jago Maric zieht im FuPa-Teamcheck beim BSV 07 Schwenningen eine Zwischenbilanz. Nach 21 Punkten und Rang zehn in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, spricht er über verschenkte Zähler, defensive Stabilität, offensive Defizite und klare Ziele für die Rückrunde.

„Wir hätten uns eine bessere Vorrunde erhofft – sowohl tabellarisch als auch leistungsmäßig. Wir haben einige unnötige Punkte liegen gelassen und waren insgesamt nicht konstant genug. In manchen Spielen haben wir unser Potenzial gezeigt, konnten es aber über die gesamte Vorrunde hinweg nicht regelmäßig abrufen.“

Ihr steht nach der Hinrunde mit 21 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz. Wie beurteilst du diese Position?

„Mit 26 erzielten Treffern liegen wir unter unseren eigenen Erwartungen. Gerade im letzten Drittel haben wir nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen und waren teilweise nicht entschlossen genug. Defensiv gesehen stehen wir insgesamt ganz ordentlich da. Mit einer der fünf besten Abwehrreihen der Liga haben wir relativ wenige Gegentore kassiert, was zeigt, dass unsere defensive Stabilität grundsätzlich stimmt.“

Mit 26 geschossenen Toren habt ihr offensiv Potenzial gezeigt, aber 25 Gegentore kassiert. Wie bewertest du die Balance?

Welche Spiele oder Momente aus der Hinrunde haben das Team besonders geprägt?

„Sicherlich haben uns die beiden Siege gegen Bösingen geprägt. Sie haben der Mannschaft gezeigt, dass wir auch gegen eine Top-Landesliga-Mannschaft bestehen und zweimal gewinnen können. Die unnötige Niederlage gegen Zimmern war ein sehr schmerzhafter Moment, aus dem wir aber wichtige Lehren gezogen haben.“

Gab es Spieler, die besonders positiv herausgestochen sind?

„Ich möchte bewusst keine einzelnen Spieler hervorheben. Für uns steht die mannschaftliche Entwicklung im Vordergrund. Wenn wir es schaffen, uns als Team weiterzuentwickeln, wird automatisch jeder einzelne Spieler davon profitieren.“

Wo siehst du das größte Verbesserungspotenzial für die Rückrunde?

„Wir sehen in allen Spielphasen noch Verbesserungspotenzial. Wichtig ist, defensiv weiterhin stabil zu stehen, denn das gibt uns Sicherheit. Darauf aufbauend müssen wir im Offensivspiel klarer werden und vor allem im letzten Drittel noch entschlossener agieren.“

Wann startet ihr in die Vorbereitung und welche Testspiele sind geplant?

„Wir sind am 13.01. in die Vorbereitung gestartet. Geplant sind Testspiele gegen Türk. Singen, den VfR Stockach, den Hegauer FV, den FC Königsfeld sowie den SV Bubsheim“.

Wird es in der Winterpause personelle Veränderungen geben?

„Wir haben mit Ivan Dujic und Bilal Rüzgar zwei Abgänge zu verzeichnen. Mit Volkan Bak und Philipp Beiter konnten wir zwei Neuzugänge verpflichten, zudem kehrt Doghukan Albayrak zurück. Vor allem mit Volkan bekommen wir einen Top-Spieler, der in der Offensive alle Positionen spielen kann.“

Welche Schwerpunkte setzt ihr in der Vorbereitung?

„Wir müssen uns in allen Spielphasen optimal verbessern und vorbereiten, da uns eine sehr intensive Rückrunde erwartet. Die Spieler sind bereit, diesen Weg mitzugehen und sich entsprechend darauf einzulassen.“

Welche Ziele habt ihr euch für die Rückrunde gesteckt?

„Unser Ziel ist es, uns optimal auf die Rückrunde vorzubereiten und gut in diese zu starten. Zudem wollen wir in jedem Spiel unser Maximum abrufen und von Spiel zu Spiel bessere Leistungen zeigen als noch in der Vorrunde.“

Gibt es besondere Gegner oder Spiele, auf die ihr euch fokussiert?

„Es gibt keinen besonderen Gegner, wir haben Respekt vor jedem, aber keine Angst. Ich vertraue meiner Mannschaft und bin überzeugt, dass wir gegen alle Teams bestehen können, wenn wir unser Potenzial abrufen.“