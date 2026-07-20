BSSV testet gegen TuS Hoisdorf

Weiter so?! Der Büchen/Siebeneichener SV will ähnlich wie beim 7:2 Pokalerfolg Konstanz zeigen. – Foto: Editiert: Isaija Zecevic

Für den Büchen-Siebeneichener SV steht am Dienstag (27. Juli) der nächste Härtetest der Sommervorbereitung an. Um 19:30 Uhr empfängt der Verbandsligist den TuS Hoisdorf und möchte dabei an den Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen.

Zuletzt konnte der BSSV mit 7:2 im Pokal gewinnen. Trotz der Tatsache, dass Ziethen in der Kreisklasse spielt war das ein Achtungserfolg.

Das Duell mit dem TuS Hoisdorf bietet nun die Gelegenheit, den Trend fortzusetzen. Für das Trainerteam stehen dabei erneut die Abstimmung innerhalb der Mannschaft, das Zusammenspiel und der Feinschliff für den bevorstehenden Pflichtspielstart im Vordergrund.