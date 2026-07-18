BSSV startet in Ziethen in den Kreispokal +++ Verbandsligist gastiert zum Pflichtspielauftakt beim SV Ziethen +++ von Isaija Zecevic · Heute, 11:13 Uhr · 0 Leser

Das Achtelfinale des Kreispokals Herzogtum Lauenburg steht an. – Foto: Editiert: Isaija Zecevic

Für den Büchener SV steht am Sonntag der Pflichtspielauftakt der neuen Saison auf dem Programm. Im Achtelfinale des Kreispokals Herzogtum Lauenburg gastiert der Verbandsligist um 15 Uhr beim SV Ziethen, der in der Kreisklasse A an den Start geht. Zum Spiel:

Auf dem Papier geht der BSSV als Favorit in die Begegnung. Dennoch dürften die Gäste den unterklassigen Gegner nicht unterschätzen, denn gerade im Pokal haben Außenseiter immer wieder für Überraschungen gesorgt. Für den Büchener SV bietet die Partie zugleich die Möglichkeit, nach der Vorbereitung den ersten Pflichtspielerfolg der neuen Spielzeit einzufahren und den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen.