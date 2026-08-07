BSSV dreht Rückstand und gewinnt in Groß Grönau

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Der BSSV hat am 2. Spieltag der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein einen 2:1-Auswärtssieg bei Groß Grönau eingefahren. Die Gastgeber gingen durch Paul Lele Podbielski in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Philipp Tastekin glich nur elf Minuten später zum 1:1 aus.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. In der 61. Minute sorgte Philipp Haupt mit seinem ersten Saisontor für die Wende und erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 für den BSSV. Groß Grönau reagierte mit mehreren Wechseln und warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch die Gäste verteidigten ihre Führung bis zum Schlusspfiff konsequent und nahmen verdient drei Punkte mit nach Hause.