 2026-08-06T13:32:42.897Z

Spielbericht

BSSV dreht Rückstand und gewinnt in Groß Grönau

VL Süd Schleswig-Holstein, 2. Spieltag: Gäste beweisen Moral und feiern 2:1-Auswärtssieg.

von Isaija Zecevic · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Meyer

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VL Süd Schl.-Holstein
Groß Grönau
BSSV

Der BSSV hat am 2. Spieltag der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein einen 2:1-Auswärtssieg bei Groß Grönau eingefahren. Die Gastgeber gingen durch Paul Lele Podbielski in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Philipp Tastekin glich nur elf Minuten später zum 1:1 aus.

Gestern, 19:30 Uhr
Eintracht Groß Grönau
Eintracht Groß GrönauGroß Grönau
Büchen/Siebeneichener SV
Büchen/Siebeneichener SVBSSV
1
2
Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. In der 61. Minute sorgte Philipp Haupt mit seinem ersten Saisontor für die Wende und erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 für den BSSV. Groß Grönau reagierte mit mehreren Wechseln und warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch die Gäste verteidigten ihre Führung bis zum Schlusspfiff konsequent und nahmen verdient drei Punkte mit nach Hause.