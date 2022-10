BSG Taufkirchen verlässt mit Derbysieg Abstiegsplätze - Wartenberg erneut enttäuscht Kreisliga im Sammelbericht

„Das war sicher unser bestes Saisonspiel bisher“, berichtete WSV-Trainer Josef Heilmair stolz. Nach einem Steckpass war Goalgetter Christian Käser allein auf weiter Flur und schloss sicher zum 1:0 ab (22.). Walpertskirchens bester Offensivmann hatte zwei weitere Chancen, die Partie zu entscheiden, vergab aber leichtfertig. Nach dem Wechsel wurden die Hausherren stärker, für den nächsten Treffer sorgten aber die Gäste. Florian Baumann war im Strafraum angespielt worden, vernaschte noch einen Gegenspieler und schloss aus zehn Metern ab (68.). Dann wurde es noch einmal spannend, weil Sebastian Herker nach einer Freistoßflanke unbedrängt verkürzen konnte (76.). Jetzt schwamm Walpertskirchen und hatte es Keeper Lukas Weinhuber zu verdanken, der einen satten Schuss an den Innenpfosten lenken konnte und so den Ausgleich verhinderte. Für Beruhigung der mit einem Bus mitgereisten Anhänger sorgte Käser, der ein schönes Solo zum 3:1 abschloss (79.).

„Eigentlich war das ein typisches Unentschieden“, sagte SVE-Coach Stefan Huber und suchte kurz nach dem Abpfiff nach Antworten. „Mit dem einen Zähler hätten wir auch leben können.“ Warum’s nicht zu einem Punkt reichte, darauf wusste Huber dann aber doch Antworten: „Weil wir in der zweiten Halbzeit zu wenig gemacht haben.“ Durchgang eins war klar an den SVE gegangen, Nicolas Reuße Sancez und Yakhya Diop vergaben allerdings beste Möglichkeiten. Irgendwann zappelte der Ball aber im BSG-Tor. Diop hatte nach einer feinen Kombination getroffen (40.). Doch die Führung hielt nicht einmal bis zur Pause. Nach einem Eichenrieder Stellungsfehler glich Thomas Heilmaier postwendend aus (42.). Im zweiten Durchgang agierte Taufkirchen zielgerichteter, ohne aber die wirklich großen Chancen zu haben. Belohnt wurden die Hausherren dennoch. Nach einer Ecke ließen die Gäste Valentin Unterreitmeier am langen Pfosten sträflich allein, der BSG-Akteur stieg hoch und köpfte zum 2:1 ein (82.). „Vorne haben wir das Dutterl mehr gemacht und deswegen vielleicht auch verdient gewonnen“, sagte BSG-Coach Thomas Bachmaier.

„Wir sind alle sprachlos nach diesem Auftritt.“ Kirchaschs Sprecher 2. Vorsitzender Maxi Bals war die Enttäuschung deutlich anzumerken. Die Niederlage hätte auch höher ausfallen können. „Das war ein souveräner Sieg“, jubelte TSV-Spartenchef Philipp Jordan. Nach einer Holzmaier-Flanke stand Felix Bachmann im Zentrum goldrichtig und spitzelte das Leder mit der rechten Innenseite über die Linie (12.). In der Folge dominierte Allershausen zwar die Partie, ohne weitere Treffer nachzulegen. Der fiel erst nach dem Seitenwechsel. Nach einer passgenauen Flanke nickte Macij Machi im Strafraum zum 2:0 ein (56.). Jetzt lief’s wie am Schnürchen. Einen scharfen Flankenball leitete Dominik Kopp weiter, und Florian Schrödl bugsierte den Ball ins eigene Tor (63.). Zehn Minuten vor dem Ende köpfte Kopp zum 4:0 ein. Eine nennenswerte Torchance hatte Kirchasch nicht. Nur einmal wurde es brenzlig, als Allershausen einen Rückpass zu kurz gespielt hatte, jedoch gemeinschaftlich vor den einschussbereiten SC-Akteuren klärte.

FC Lengdorf 2 TSV Wartenberg 1

„Bei uns ist aktuell einfach der Wurm drin, wir laufen ständig einem Rückstand hinterher.“ Die Enttäuschung war Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher deutlich anzumerken. „Schön langsam wird’s Zeit, dass wir wieder punkten.“ Gegen Lengdorf waren die Gäste früh ins Hintertreffen geraten, nachdem Martin Lechner einen Treffer Marke Tor des Monats erzielt hatte. Nach einem Wartenberger Klärungsversuch war das Leder aus dem Strafraum gesegelt, und Lechner wuchtete die Kugel aus 20 Metern volley in die Maschen. In der Folge rannte der TSV zwar an, mehr als eine Chance von Jakob Taffertshofer war jedoch nicht drin. Nach dem Wechsel kam Lengdorf besser rein und bremste die Wartenberger Ambitionen. Eine Viertelstunde vor Schluss waren alle TSV-Hoffnungen passé. Nach einer Freistoßflanke hatte der FC das Leder ins Zentrum des Strafraums verlängert, wo Florian Spielberger eiskalt abschloss (73.). In der Schlussphase kam Wartenberg noch zum Ehrentreffer. Tim Schmollgruber hatte sich links durchgesetzt und Maximilian Mayer die anschließende Flanke verwertet (82.). Der Ausgleich war nicht mehr drin. „Lengdorf hat verdient gewonnen“, musste Rademacher zugeben.

FC Eitting 4 SV Wörth 1

Die Hausherren begannen verhalten, führten dennoch schnell 2:0. Nach einem Freistoß von Maxi Härtl war das Leder zunächst an die Querlatte geknallt, Nicolas Noll setzte aber erfolgreich nach (11.). Eine Viertelstunde später hatte sich Florian Huber über außen gut durchgesetzt, zog nach innen und schloss clever ab (28.). Doch die Partier wurde noch vor dem Wechsel spannend, nachdem sich Marcel Güll das Leder nach einer Ecke ins eigene Nest gelegt hatte (34.). Doch wirklich gefährden konnte Schlusslicht Wörth den Eittinger Sieg nicht, der nach dem Wechsel auch standesgemäß ausfiel. Erst nickte Felix Zehetmaier eine Ecke ins Tor (56.), ehe er eine Flanke per Kopf abschloss (66.).

MATTHIAS SPANRAD