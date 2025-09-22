BSG Taufkirchen triumphiert im Brücken-Derby

Die BSG besiegt den Nachbarn Aspis mit 4:2 und ist vorerst der Chef in Taufkirchen. Ein Platzverweis sorgt für die Entscheidung.

Diese BSG spielt heuer in einer eigenen Liga. Im Brücken-Derby, so heißt das Spiel, weil die Plätze der beiden Clubs über eine kleine Holzbrücke verbunden sind, ließ sie dem Lokalrivalen Aspis Taufkirchen , vor einer Woche noch Kreisklasse-Spitzenreiter, nicht den Hauch einer Chance und siegte in einer hitzigen Partie vor 460 Zuschauern völlig verdient 4:2 (2:1).

Zumindest in der Anfangsphase war den Gastgebern eine gewisse Nervosität anzumerken. Nach einem Aspis-Einwurf stand Rafail Skotras im Strafraum völlig frei, zog volley ab, und der Ball ging am rechten Pfosten vorbei. „Traut Euch doch was zu“, brüllte BSG-Coach Daniel Blindhuber in Richtung seiner Spieler.

Dass die ungewohnte anfängliche Verunsicherung schnell verflogen war, lag auch am ersten Aspis-Geschenk des Abends. Denn an einen völlig harmlosen Schuss von Daniele Eibl kam Gäste-Keeper Mateusz Machura nicht mehr hin, obwohl die Kugel fast in Zeitlupe auf seinen Kasten geflogen war. Nun war die BSG auf Betriebstemperatur. Wenig später scheiterte der überragende Jannis Tsimeridis erst am Aspis-Keeper und dann an Verteidiger Daniel Wiskitenski, der auf der Linie klärte.

Doch die Hausherren ließen Aspis nach einer Viertelstunde unerwartet wieder ins Spiel kommen. Gegen Robin Schluttenhofer agierte die BSG-Defensive viel zu zögerlich, 1:1. Nun wurde die Partie zunehmend hitziger, was auch mit dem BSG-Trainer zu tun hatte, der quasi bei jeder kniffligen Situation Gelb forderte. „Die können es nicht anders“, kommentierte er ein Aspis-Foul an Zauberer Tsimeridis.

BSG nimmt die Führung mit in die Kabine

Eine Minute vor der Pause ließ sich Aspis nach einem BSG-Einwurf übertölpeln. Diesen verlängerte Simon Georgakos in den Lauf des eingewechselten Michael Müller. Der ließ sich die Chance nicht entgehen und traf aus abseitsverdächtiger Position zur 2:1-Pausenführung. Einen Schuss von Maximilian Gebhard lenkte Machura in der Nachspielzeit noch über den Querbalken.

Zehn Minuten nach Wiederbeginn hätte Thomas Hamburger per Kopf erhöhen können, doch sein Ball wurde auf der Linie geklärt. Das sollte sich erneut rächen für die Hausherren. Der wuselige Schluttenhofer wurde im Strafraum von zwei BSG-Verteidigern in die Zange genommen.

Einmal Elfmeter – einmal Weiterspielen

Der umsichtige Schiedsrichter Dominik Dersein zeigte sofort und völlig zurecht auf den Punkt. „Schiri, der war schon ganz billig“, rief Blindhuber wieder, der Glück hatte, an diesem Abend, bei insgesamt zehn Verwarnungen, selbst keine kassiert zu haben.

Aspis-Spielertrainer Julian Schaumaier verwertete nach genau einer Stunde trocken zum 2:2. Sekunden später wurde auch der Ex-Altenerdinger im Strafraum zu Fall gebracht. Der Kontakt aber war wohl zu wenig für einen weiteren Elfmeter-Pfiff. Während Schaumaier erst einmal verletzt rausging, wechselte Aspis zwar schnell Yassine Lamghini ein.

Platzverweis macht den Deckel drauf

Doch die kurze Umstellung sorgte für Verunsicherung und einen schnellen Konter. Dabei traf der bereits verwarnte Sinan Ukshini nur seinen Gegenspieler und sah die Ampelkarte.

In Unterzahl kam Aspis kaum mehr aus der eigenen Hälfte heraus. BSG-Künstler Tsimeridis zirkelte den Ball ins lange Eck, ein Traumtor zum 3:2 (69.). Nach einem harten Einsatz gegen Schaumaier ließ der Schiri weiterlaufen, die BSG nutzte die Überzahl.

Während Aspis-Torhüter Machura ausrutschte, sah er einen aus 35 Metern abgefeuerten Ball von Georgakos über sich hinweg segeln, 4:2 (75.). Auch ein höherer Sieg wäre drin gewesen. Die BSG steht mit dem vierten Sieg im vierten Spiel ganz oben in der Tabelle, und kann sich in dieser Saison wohl nur selbst schlagen.