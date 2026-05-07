BSG Taufkirchen trennt sich von Daniel Blindhuber

Er soll es richten: Daniel Blindhuber (l.) ist ab der kommenden Saison neuer Trainer der BSG Taufkirchen. Am Wochenende wurde die Verpflichtung durch den sportlichen Leiter Thomas Götzberger (r.) perfekt gemacht. – Foto: Verein

„Nach einer umfangreichen Analyse der bisherigen Rückrunde kam man zu dem Entschluss, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, hieß es in einer Onlinemeldung. „Unabhängig vom Tabellenplatz und vom Ausgang der restlichen Saison haben wir uns dafür entschieden, zukunftsorientiert zu handeln und den Schnitt sofort zu machen. Wir, in der sportlichen Leitung, versuchen immer, im Sinne des Vereins zu handeln. Da gehören leider auch mal schwierige Entscheidungen dazu. Wichtig ist nun, dass die Mannschaft die letzten Wochen Gas gibt und alles versucht, den Aufstieg in die Kreisliga über die Relegation zu realisieren“, lässt sich der Sportliche Leiter der BSG, Thomas Götzberger, der Blindhuber vor fast genau einem Jahr in Taufkirchen vorgestellt hatte, zitieren.

Daniel Blindhuber ist nicht weiter Trainer bei Fußball-Kreisklassist BSG Taufkirchen . Das teilte der Tabellenzweite am Mittwochmorgen in einem Instagram-Post mit. Nach Niederlagen gegen Eichenried und Kirchasch hat die BSG keine reelle Chance mehr auf den direkten Aufstieg in die Kreisliga.

„Man darf schon mal zwei Spiele in Folge verlieren. Es ging eher darum, dass er keinen Zugang mehr zur Mannschaft gefunden hat – nicht mehr und nicht weniger. Ich nehme die Mannschaft da aber schon auch in die Pflicht. Wir haben sehr wichtige und schwere Spiele vor uns, da können wir uns eigentlich wenig bis gar nix mehr leisten“, sagte Götzberger auf Nachfrage. Bei der Vertragsverlängerung im Januar seien die Probleme noch nicht absehbar gewesen. Taufkirchen hatte vor der Saison zahlreiche höherklassige Spieler geholt, bekam aber gerade von Eichenried bislang die Grenzen aufgezeigt.

Blindhuber verriet im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er selbst von der Nachricht überrascht worden sei: „Ich habe gesagt, dass ich das nicht nachvollziehen kann.“ Er bestätigte, dass er es nicht jedem Spieler im großen Kader habe rechtmachen können, ebenso wenig den Verantwortlichen. „Ihnen war es laut Aussage stellenweise zu wenig Input und Kommunikation“, sagte Blindhuber, der diese Ansicht nicht teile. Dennoch glaube er, dass er es geschafft hätte und das Team den Aufstieg auch so schaffen werde.

„Daniel ist menschlich ein super Typ, der sein Herz im BSG-Stadion gelassen und immer alles gegeben hat, aber manchmal soll’s halt nicht sein“, wird BSG-Chef Franz Schlossnikl in der Mitteilung zitiert. Bis zum Saisonende werden die Spieler Florian Jakob und Thomas Hamburger das Training der BSG übernehmen.