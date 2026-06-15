BSG Taufkirchen macht Interimstrainer Florian Jakob zum Spielertrainer

Die BSG Taufkirchen befördert ihre beiden Interimstrainer zu Dauerlösungen. Florian Jakob übernimmt als Spielertrainer, Thomas Hamburger assistiert ihm.

Kreisliga-Aufsteiger BSG Taufkirchen hat seine Interimstrainer befördert. Nach der Trennung von Daniel Blindhuber (wir berichteten) hatten die beiden Spieler Florian Jakob und Thomas Hamburger interimsweise das Training in Taufkirchen übernommen. Nun wird die Übergangs- zur Dauerlösung.

„Ich bin mir sicher, dass wir mit Flo und Tom die perfekte Lösung für unsere Mannschaft und den Verein gefunden haben. Flo hat bereits im Wintertrainingslager das Training übernommen und gezeigt, dass er einen sehr guten Draht zur Mannschaft hat – dies hat sich in den letzten Wochen auch nochmal bestätigt. Hambo kennt den Verein und die Mannschaft in- und auswendig. Mit den beiden möchten wir unseren Weg konsequent weitergehen, unabhängig vom Ausgang dieser Saison“, sagte sportlicher Leiter Thomas Götzberger. Die BSG verfüge über eine „junge, lernwillige Truppe“, die auch in der kommenden Saison in gleicher Form zusammenspielen werde. Götzberger sei sich sicher, dass die Mannschaft von der Erfahrung der beiden profitieren werde.

Das Sagen hat künftig Spielertrainer Jakob: „Ich freue mich sehr, die Mannschaft auch über die Saison hinaus trainieren zu dürfen. Die letzten Wochen haben schon gezeigt, dass die Jungs Bock haben und motiviert sind. Es macht sehr viel Spaß im Training. Der Weg dieser Mannschaft ist noch nicht zu Ende und ich freue mich, weiterhin ein Teil davon sein zu dürfen“, so der neue Spielertrainer der Taufkirchener.

Unterstützt wird er von Hamburger. „Für mich beginnt nach den Jahren als Spieler und technischer Leiter eine neue Aufgabe. Ich möchte mich beim Verein bedanken, dass er uns das Vertrauen ausgesprochen hat und wir die volle Unterstützung der sportlichen Leitung haben. Ich werde Flo so gut es geht unterstützen und möchte meinen Beitrag dazu leisten, die positive Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben“.