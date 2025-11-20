BSG Taufkirchen kämpft mit Nachwuchsproblemen und offenen Posten

Abteilungsleiter Alfred Hübner berichtete von der „pulsierenden Herzkammer des Vereins“. Die Reserve der Taufkirchener belegt derzeit den zwölften Platz in der A-Klasse, in der sie in der Vorsaison aufgestiegen waren. Laut Hübner hat die „Mannschaft aber das Potenzial in der Klasse zu bleiben“, wenn sie mit mehr Motivation an die Sache gehe. Die Erste ist aktuell Zweitplatzierter in der Kreisklasse. Unter Trainer Daniel Blindhuber und mit „überzeugenden Spielen, die Fans und Zuschauer begeisterten“ sieht Hübner den Klassenaufstieg zum Greifen nahe.

Die BSG Taufkirchen verfolgt einen „ganz klaren Aufwärtstrend“, sagte Vorsitzender Franz Schlossnikl in der Mitgliederversammlung. Man spüre einen „gewissen Aufschwung und Euphorie“ lobte er seine Mitglieder. Doch der Mangel an Trainern in der Jugend und fehlende Funktionären im Vorstand machen dem Verein zu schaffen.

Die Frauenmannschaft, die beim SV Neufraunhofen spielt, belege derzeit den dritten Platz in der Bezirksliga West, berichtete Sina Tomandl. Elli Heilmeier, technische Leiterin der Frauen, entschloss sich aus persönlichen Gründen, nicht noch einmal zu kandidieren. Weiterhin möchte sie das Bindeglied zu den Frauen sein, ihr Posten bleibt derzeit unbesetzt.

Der Vorsitzende bedauerte, dass die BSG bei den Frauen „relativ wenig mitkriegt“. Er hofft, die Zusammenarbeit in Zukunft als echte Spielgemeinschaft zu führen. Schlossnikl könne sich vorstellen, eine Vorrunde in Taufkirchen und eine Rückrunde in Neufraunhofen abzuhalten. Das müsse jedoch im Vorfeld verbandstechnisch bewerkstelligt werden, da Neufraunhofen in einem anderen Bezirk liege.

In der aktuellen Saison spielen 13 Jugendmannschaften, nachdem die Mannschaft der B-Juniorinnen aufgrund von zu wenigen Spielerinnen abgemeldet werden musste, bedauerte Jugendleiter Stefan Bart. Das Ziel sei, eine Mannschaft und genügend Nachwuchs für die Frauen stellen zu können. Bart lobte die Trainer und Leistungen der Kinder. Der Jugendleiter warb für neue Trainer, aktuell fehle einer in der A-Jugend, der die Schnittstelle zwischen Herren und Jugend bilde.

Die Kosten seien deutlich höher ausgefallen als in den Vergleichsjahren zuvor, berichtete Kassier Roland Kobus. Viel Geld sei in die Ausstattung und das Trainingslager geflossen, durch Spenden und Eigenbeteiligungen konnte dies wieder ausgeglichen werden.

Plus von knapp 2500 Euro

Die Einnahmen beleifen sich auf rund 165 000 Euro, die Ausgaben auf rund 162 500 Euro, was ein Minus von knapp 2500 Euro ausmacht. Jährlich zahlt der Verein 9550 Euro für das Darlehen des Vereinsheims ab. Derzeit belaufen sich die Schulden noch auf 150 000 Euro für das 2018 erbaute Heim.

Von 2002 bis 2011 war Schlossnikl 2. Vorsitzender, seit 2011 ist er Vorsitzender. „Nur noch ein letztes Mal“, betonte er, als er erneut gewählt wurde. Aus persönlichen Gründen wolle er das Amt nur noch eine weitere Periode ausüben. In den Neuwahlen konnte nicht für jede Funktion ein Kandidat gefunden werden. Die Stelle des stellvertretenden 2. Vorsitzenden, Platzkassiers, technischen Leiters der Frauen, Schiedsrichterobmanns und Jugendleiters bleiben vakant. Stefan Bart legte sein Amt als Jugendleiter nach zehn Jahren nieder. „Die größte Baustelle ist aktuell der Jugendbereich“, sagte Schlossnikl. Auch wenn keine Leitung gefunden werden konnte, werde „mit Hochdruck“ daran gearbeitet, bis Anfang 2026 einen neuen Jugendleiter zu haben.