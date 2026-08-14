BSG Taufkirchen hat alle Mann an Bord Kreisliga-Auftakt von Helmut Findelsberger · Heute, 17:21 Uhr · 0 Leser

Bereit für das Duell gegen Attaching sind die Finsinger (v.l.) Sebastian Schätzl, Christian Rickhoff, Fabian Kövener, Kilian Schmitt, Lukas Rohark, Leonhard Hölzl, Markus Rickhoff und Philipp Tholl. – Foto: Domnik Findelsberger

Zum Saisonstart in der Kreisliga kann Aufsteiger BSG Taufkirchen auf den kompletten Kader zurückgreifen. Gegner FC Moosinning 2 muss dagegen mit Urlaubern und Verletzten kämpfen.

Saisonauftakt in der Kreisliga, und nicht alle haben Probleme mit Urlaubern oder Verletzten vor diesem dreigeteilten ersten Spieltag. „Tatsächlich sind bei uns alle Mann an Bord“, berichtet Florian Jakob, Spielertrainer bei der BSG Taufkirchen. Hat da womöglich die Aufstiegseuphorie auch ihren Anteil? Drei Spielzeiten hatten die Vilstaler in der Kreisklasse darben müssen, ehe die Rückkehr in die Kreisliga gelang. Jakob erwartet Moosinning „ein wenig als Wundertüte, mit Spielern aus der ersten und zweiten Mannschaft“. Fünf Spielzeiten war er selbst für den FCM in der Bezirksliga aktiv. Jakob: „Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel auf bestens präpariertem Platz und wollen erfolgreich starten.“ Ganz anders hört sich da Manuel Gröber, Spielertrainer des FC Moosinning 2, an: „Einige Urlauber, einige Verletzte – da waren auch die Testspiele mit ständig wechselnden Formationen durchwachsen.“ Die jungen Neuzugänge aus dem Landesliga-Kader werden auf alle Fälle dabei sein, bestätigt er, „schließlich haben auch einige aus der Ü30-Fraktion bei uns aufgehört“.

Auch beim TSV Wartenberg berichtet Christian Brandl, der mit Ralf Schmidmüller das neue Trainerduo bildet, von immer wieder fehlenden Spielern während der Saisonvorbereitung. Brandl: „Bei uns werden welche aus der Zweiten im Kader sein und aushelfen gegen einen Gegner, den wir bestens kennen.“ Vom SC Kirchdorf war im Freisinger Tagblatt zu lesen, „dass die Spieler in punkto Urlaubsplanung scheinbar auf ihren Trainer gehört haben“. Durchaus zufrieden mit der Saisonvorbereitung ist Thomas Bonnet, Trainer des FC Finsing. Bis auf Urlauber Valentin Ertl und den langzeitverletzten Alexander Huber hat er alle Mann an Bord. Gegen den BC Attaching erwartet er eine enge und zweikampfbetonte Nummer, „wie diese Duelle eigentlich immer waren“. Bonnet weiß um die Stärke, die der Bezirksliga-Absteiger der Vorsaison als punktbestes Team der vergangenen Rückrunde wiedererlangt hat.