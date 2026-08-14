BSG Taufkirchen hat alle Mann an Bord

Zum Saisonstart in der Kreisliga kann Aufsteiger BSG Taufkirchen auf den kompletten Kader zurückgreifen. Gegner FC Moosinning 2 muss dagegen mit Urlaubern und Verletzten kämpfen.
Saisonauftakt in der Kreisliga, und nicht alle haben Probleme mit Urlaubern oder Verletzten vor diesem dreigeteilten ersten Spieltag. „Tatsächlich sind bei uns alle Mann an Bord“, berichtet Florian Jakob, Spielertrainer bei der BSG Taufkirchen. Hat da womöglich die Aufstiegseuphorie auch ihren Anteil? Drei Spielzeiten hatten die Vilstaler in der Kreisklasse darben müssen, ehe die Rückkehr in die Kreisliga gelang. Jakob erwartet Moosinning „ein wenig als Wundertüte, mit Spielern aus der ersten und zweiten Mannschaft“. Fünf Spielzeiten war er selbst für den FCM in der Bezirksliga aktiv. Jakob: „Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel auf bestens präpariertem Platz und wollen erfolgreich starten.“
Ganz anders hört sich da Manuel Gröber, Spielertrainer des FC Moosinning 2, an: „Einige Urlauber, einige Verletzte – da waren auch die Testspiele mit ständig wechselnden Formationen durchwachsen.“ Die jungen Neuzugänge aus dem Landesliga-Kader werden auf alle Fälle dabei sein, bestätigt er, „schließlich haben auch einige aus der Ü30-Fraktion bei uns aufgehört“.
Auch beim TSV Wartenberg berichtet Christian Brandl, der mit Ralf Schmidmüller das neue Trainerduo bildet, von immer wieder fehlenden Spielern während der Saisonvorbereitung. Brandl: „Bei uns werden welche aus der Zweiten im Kader sein und aushelfen gegen einen Gegner, den wir bestens kennen.“ Vom SC Kirchdorf war im Freisinger Tagblatt zu lesen, „dass die Spieler in punkto Urlaubsplanung scheinbar auf ihren Trainer gehört haben“.
Durchaus zufrieden mit der Saisonvorbereitung ist Thomas Bonnet, Trainer des FC Finsing. Bis auf Urlauber Valentin Ertl und den langzeitverletzten Alexander Huber hat er alle Mann an Bord. Gegen den BC Attaching erwartet er eine enge und zweikampfbetonte Nummer, „wie diese Duelle eigentlich immer waren“. Bonnet weiß um die Stärke, die der Bezirksliga-Absteiger der Vorsaison als punktbestes Team der vergangenen Rückrunde wiedererlangt hat.
Entgegen dem ursprünglichen Terminplan kann der SC Moosen nun mit einem Heimspiel starten. „Der Platz des TSV Eching ist nicht bespielbar, und so haben die um einen Tausch gebeten“, berichtet der Sportliche Leiter Luca Mabey. Kommt dem SCM recht, denn so kann Kapitän und Sturmtank Maximilian Bauer doch noch versuchen, das gegnerische Tor zu treffen. Anschließend kann er mit seiner Band Tetrapack versuchen, beim Gäubodenfest in Straubing den richtigen Ton zu treffen. „Ansonsten sieht es bei uns durch sehr viele Ausfälle personell nicht so rosig aus“, gibt Mabey zu. Er selbst muss für den verletzten Simon Hinterwimmer ins Tor.
„Es ist schon ein besonderes Spiel für mich gegen einen Ex-Verein“, bestätigt Stefan Huber, Trainer der SpVgg Altenerding, vor dem Duell gegen den SV Eichenried. Huber: „Bei uns ist fast alles neu, und so bin ich durchaus zufrieden, alle ziehen brutal gut mit.“ Die Urlauber kommen allmählich zurück, brauchen aber auch Trainingspraxis. Mit Neuzugang Daniel Wiskitenski fällt ein wichtiger Spieler länger verletzt aus, berichtet Huber.
Dieses „besondere Spiel“ ist es auch für Eichenrieds Co-Spielertrainer David Müller. „Nicht nur, weil es gegen unseren ehemaligen Trainer geht, sondern auch, weil wir wieder in dieser Liga zurück sind“, legt er nach. Spielertrainer Süleyman Uzun, vergangene Saison als Verteidiger mit 14 Treffern drittbester Torschütze, fehlt urlaubsbedingt. Der 37-jährige „Sülo“ und sein ein Jahr jüngerer Co hatten in der Saison 23/24 gemeinsam die Nachfolge von Stefan Huber nach dessen Abgang angetreten.
Vom FC Lengdorf hat sich Co-Trainer Michael Fugmann vor dem Auswärtsspiel beim FCA Unterbruck bei der Heimatzeitung gemeldet, da Spielertrainer Bastian Fischer im Urlaub ist. „Lukas Fischer plagen Rückenprobleme, aber ansonsten sind alle Mann“, berichtet Fugmann. „Die Saisonvorbereitung lief gut mit wenig Ausfällen, und so sollte in Unterbruck auch was zu holen sein“, zeigt sich der erfahrene Co-Trainer optimistisch.