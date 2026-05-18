BSG Taufkirchen gleicht in letzter Sekunde aus – Meister Eichenried schießt Hohenpolding ab Fußball-Kreisklasse von Daniela Oldach · Heute, 11:47 Uhr · 0 Leser

Entscheidung im Aufstiegskampf? Simon Georgakos machte vom Punkt das umstrittene 3:3 für die BSG Taufkirchen gegen Oberding. – Foto: Hermann Weingartner

Die BSG erzielt in der 91. Minute den Ausgleich zum 3:3. Oberdinger Torwart Alexander Strobl kommt aus dem Kasten und trifft wohl den Gegenspieler.

DJK Ottenhofen – FC Türkgücü Erding 3:5 (3:2) – Mit einer Schweigeminute gedachten die beiden Mannschaften des verstorbenen DJK-Mitglieds Lambert Deutinger. Danach starteten die Hausherren gut ins Spiel und gingen durch Sven Jajcinovic (21.) und Matthias Dietrich (31.) 2:0 in Führung. Dieses Mal war die Situation für die Gäste umgekehrt, die in den vergangenen Begegnungen zuerst vorn lagen und am Ende mit leeren Händen dastanden. Mehmet Cay erzielte postwendend den Anschlusstreffer (32.), Berin Brzovic glich aus (43.). Beide Male hatte die DJK den Ball nicht klären können. Doch Jacinovic antwortete mit dem 3:2 (45.+2). In der zweiten Hälfte kamen die Gäste immer besser auf. Ömer Altinisk traf mit einem sehenswerten Fernschuss zum 3:3 (64.). Dann versenkte der gut aufgelegte Brzovic noch zweimal die Kugel im Netz zum umjubelten 5:3-Erfolg (73./93.).

BSG Taufkirchen – TuS Oberding 3:3 (1:3) – Der Kampf um Platz zwei bleibt weiter spannend. Oberding verpasste die Chance, im direkten Duell mit der BSG drei Punkte gutzumachen. Die Weber-Elf hatte bis zur 90. Minute 3:2 geführt und dann einen Elfmeter kassiert. Eine Flanke von Markus Weber kam zu Tim Götze, der am langen Pfosten mutterseelenallein stand und den Ball nur noch zur frühen TuS-Führung einschieben musste (4.). Eine Ecke köpfte Markus Straßer zum 2:0 ein (10.). Mit einer feinen Einzelleistung, bei der Daniele Eibl den Ball von hinten bis vorne durchgespielt hatte, erzielte Eibl den 1:2-Anschluss (25.). Doch Straßer stellte den alten Abstand wieder her (38.). Ein weiter Schlag vom Innenverteidiger ging über die BSG-Innenverteidigung. Dort stand Straßer alleine und schob ein. Mit einem abgefälschten Schuss aus 25 Metern brachte Eibl die BSG erneut heran. (72.). Die bittere Pille für Oberding kam dann mit dem Elfmeter. TuS-Keeper Alexander Strobl kam aus seinem Kasten, wollte den Ball wegfausten und traf wohl den Gegenspieler. Für Thomas Götzberger, sportlicher Leiter der BSG, der auf der Bank saß, war es kein Strafstoß. „Es ist schon bitter für Oberding“, kommentierte er die Entscheidung des Unparteiischen. Simon Georgakos traf zum 3:3 (91.). „Am Ende des Tages war es ein gerechtes Unentschieden“, ergänzte Götzberger.

FC Hohenpolding – SV Eichenried 1:7 (1:3) – Die Enttäuschung stand FCH-Spielertrainer Daniel Thoma ins Gesicht geschrieben. „Eichenried ist wahnsinnig spielstark und hat verdient gewonnen. Wir hatten aber eine sehr gute erste Halbzeit, haben uns aber teilweise das Leben etwas schwer gemacht“, so Thoma, der wegen der dünnen Personaldecke selbst 90 Minuten spielte. Das zwischenzeitliche 1:3 gelang Sebastian Grichtmaier, der nach einer guten Einzelaktion kurz vor dem Pausenpfiff einnetzte (44.). Bis dahin hatten für den Meister schon zweimal Jonas Peters (20./39.) und Mirlind Abdullahu (35.) getroffen. Ein SVE-Doppelschlag durch Felix Schmieg und Abdullahu (47./48.) machte dann alle Hoffnungen zunichte. Den 7:1-Kantersieg stellten Jonas Peters (55.) und SVE-Spielercoach Sülo Uzun (61.) her. Hohenpolding hofft weiter auf einen Relegationsplatz.

FC Fraunberg – SC Kirchasch 1:5 (1:1) – „Wir haben zwei völlig verschiedene Halbzeiten gezeigt“, resümierte Fraunbergs Coach Volker Lippcke. In den ersten 45 Minuten hielt seine Elf noch gut mit. Die frühe KSC-Führung durch Luis Triebenbacher (5.) egalisierte Markus Lex. Er hatte einen Freistoß von Christian Daimer aus dem Halbfeld eingeköpft (12.). In der zweiten Hälfte verloren die Fraunberger die Spielordnung. Nach einem FCF-Angriffsball gab es im Gegenzug das 1:2 durch Thomas Angermaier (52.) und kurz darauf das 1:3 durch Samed Mocic (55.). Damit war die Hoffnung dahin. Beim KSC trafen noch Markus Zollner (76.) und Spielertrainer Tobias Bartl (84.).

FC Forstern – SpVgg Neuching 1:0 (0:0) – „Beide Mannschaften waren spielerisch stark unterwegs. Es gab viel Mittelfeldgeplänkel“, sagte FCF-Coach Leonidas Balderanos. „Entweder geht’s 0:0 aus oder derjenige, der das erste Tor macht, gewinnt, und wir hatten halt den Lucky Punch. Das war gleich ein überragendes Freistoßtor“, ergänzte er. Philipp Alletter hatte aus gut 25 Metern den Ball an den Innenpfosten gejagt, und von dort sprang er zum Tor des Tages rein (75.).