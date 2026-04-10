BSG Taufkirchen dominiert das Derby nach der Pause

Im Stadtduell zwischen dem TSV Aspis Taufkirchen und der BSG Taufkirchen setzten sich die Gäste nach einer torlosen ersten Hälfte klar durch. Vor 40 Zuschauern entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Chancen nicht konsequent nutzten.

Nach dem Seitenwechsel übernahm die BSG das Kommando. Simon Georgakos brachte die Gäste in der 47. Minute in Führung. Mit zunehmender Spielzeit baute die Mannschaft von Trainer Daniel Blindhuber den Vorsprung aus: Daniele Eibl (58.) erhöhte, bevor Christoph Marten (65.) und Thomas Hamburger (69.) den Endstand herstellten. Der TSV von Trainer Konstantinos Papantoniou fand keine Mittel, um die Partie noch einmal spannend zu machen.