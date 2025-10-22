BSG Stahl - BSC Süd: Ganz Brandenburg fiebert dem Stadtderby entgegen

Wenn am Samstag um 14 Uhr der Anpfiff im Stadion am Quenz ertönt, steht Brandenburg still. Das Derby zwischen der BSG Stahl Brandenburg und dem Brandenburger SC Süd 05 ist ein sehr emotionales Duell der Brandenburgliga – ein Spiel, das Erinnerung, Leidenschaft und Lokalstolz vereint. Beide Teams befinden sich in starker Form, beide wollen zeigen, wer in der Stadt den Ton angibt.

Die Emotionen in Brandenburg kochen über. Schon Tage vor dem Anpfiff ist die Spannung greifbar. Der „Quenz“ wird reichlich gefüllt sein, wenn die aufstrebende BSG Stahl Brandenburg den Stadtrivalen Brandenburger SC Süd 05 empfängt. Es ist mehr als ein Punktspiel des 8. Spieltags der Brandenburgliga – es ist ein Duell zweier Fußballwelten, die durch eine kurze Entfernung, aber durch viel Geschichte getrennt sind.

Die Stadt hat sich vorbereitet: Drei Sonderbusse bringen die Süd-Fans zum Stadion, organisiert mit Unterstützung des Oberbürgermeisters. Die Stahl-Anhänger wiederum fiebern der Heimkulisse entgegen und können sich die begehrten Schmucktickets im Vorverkauf sichern. Das Stadion öffnet früh – das Derby beginnt lange vor dem Anpfiff.

Tabellengipfel mit Hochspannung

Sportlich hat das Duell Gewicht. Der Brandenburger SC Süd 05 steht mit 18 Punkten auf Platz zwei, die BSG Stahl Brandenburg folgt dicht dahinter mit 16 Zählern auf Rang drei. Nur Tabellenführer MSV Neuruppin hat sich bislang abgesetzt. Für beide Mannschaften ist das Derby also nicht nur Prestige, sondern auch richtungsweisend im Kampf um die Spitzenplätze der Brandenburgliga.

Der Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg hat sich eindrucksvoll etabliert. Nach Jahren in der Landesliga ist das Team von Trainer Robert Pocrnic mit neuem Schwung zurück in der höchsten Spielklasse des Landes. Der jüngste 3:0-Auswärtssieg in Oranienburg unterstrich die Stärke der Mannschaft – vor allem Sebastian Hoyer glänzte mit einem Doppelpack.

Süd mit Oberliga-Erfahrung und Siegeslust

Der Brandenburger SC Süd 05 bringt Erfahrung und Tradition aus vielen Oberliga-Jahren mit. Unter Trainer Florian Braun spielt das Team bislang eine stabile Saison. Der 3:2-Heimsieg gegen den 1. FC Frankfurt zeigte sowohl Offensivdrang als auch Nervenstärke. Besonders Michel Klemz, Abdelkarim Koussi und Tim Dethloff trugen mit ihren Treffern zum Erfolg bei.

Nach schwierigen Jahren mit Abstiegen und Mittelfeldplätzen scheint Süd wieder auf Kurs. Mit breiter Brust reist die Mannschaft zum Quenz – getragen von den eigenen Fans, die das Derby als „Spiel des Jahres“ feiern. Die Ansage ist klar: drei Punkte, Stolz und Stadtkrone erobern.

Die Geschichte spricht Bände

Derbyzeit in Brandenburg ist Tradition. Die Rivalität reicht weit zurück. In den letzten direkten Duellen wechselte das Glück – mal jubelte Stahl, mal Süd. Besonders das Landespokalduell am 24. September 2022 bleibt den Stahl-Fans in Erinnerung, als ihre Mannschaft mit 2:0 triumphierte. Davor hatte Süd am 8. April 2006 mit 2:1 gewonnen, während die Partien zuvor oft hart umkämpft, aber torarm endeten.

Es ist eine Geschichte aus Leidenschaft, Rivalität und gegenseitigem Respekt. Beide Vereine tragen die Stadtfarben, beide haben tiefe Wurzeln in der lokalen Fußballkultur – doch am Samstag zählt nur, wer die Gegenwart bestimmt.

Die Rückkehr der Emotionen an den Quenz

Das Stadion am Quenz ist ein Ort mit Geschichte, ein Symbol für die Fußballleidenschaft der Region. Hier, wo einst Zweitliga-Fußball gespielt wurde, herrscht am Samstag wieder große Bühne. Fast zwei Jahrzehnte nach dem letzten Aufeinandertreffen erlebt Brandenburg sein Fußballfieber neu.

Die Fans von Stahl wollen die jüngsten Erfolge vergolden und ihren Traumstart fortsetzen. Die Anhänger von Süd reisen voller Hoffnung und Gesang. Beide Lager eint die Leidenschaft – getrennt sind sie nur durch Vereinsfarben und den Wunsch, die Stadt auf fußballerischer Ebene für sich zu beanspruchen.

Ein Spiel, das über die Punkte hinausgeht

Wenn der Ball rollt, geht es um mehr als Tabellenstände. Es geht um Identität, um Tradition und um das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Auf den Tribünen wird gesungen, getrommelt, gezittert. Auf dem Platz treffen zwei Teams aufeinander, die sich nichts schenken werden.

Das Stadtderby zwischen der BSG Stahl Brandenburg und dem Brandenburger SC Süd 05 ist mehr als ein Fußballspiel. Es ist das emotionale Herz der Stadt – ein Spiegel ihrer Geschichte, ihrer Rivalität und ihrer gemeinsamen Liebe zum Spiel.

Am Samstag entscheidet sich nicht nur, wer gewinnt – sondern wer die Fußballseele von Brandenburg für sich beanspruchen kann.