BSG Stahl Brandenburg: Zugang kommt aus den USA Brandenburgligist verpflichtet Rückkehrer Jonas Günther.

Brandenburgligist BSG Stahl Brandenburg vermeldet einen Zugang. Das sind die Infos des Vereins dazu:

Neuzugang am Quenz. Ein alter Bekannter ist zurück Die BSG Stahl Brandenburg freut sich über die Rückkehr eines vertrauten Gesichts: Jonas Günther schließt sich mit sofortiger Wirkung wieder unserem Verein an.

Der 25-jährige Offensivspieler verließ die BSG im Sommer 2024, um in den USA bei den AUM Warhawks eine sportliche und akademische Herausforderung anzunehmen. Dort spielte er eineinhalb Jahre auf NCAA Division-II-Niveau, in einem Team, das zeitweise als Nummer 6 der gesamten USA gelistet war und die Saison unter den Top 40 abschloss. Nach seiner erfolgreichen Zeit in den Vereinigten Staaten kehrt Jonas nun an den Quenz zurück und bringt wertvolle Erfahrung sowie seine bekannte Spielintelligenz in unsere Offensive ein.