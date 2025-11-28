BSG Stahl Brandenburg: Zugang kommt aus den USA

Brandenburgligist BSG Stahl Brandenburg vermeldet einen Zugang. Das sind die Infos des Vereins dazu:
Neuzugang am Quenz. Ein alter Bekannter ist zurück
Die BSG Stahl Brandenburg freut sich über die Rückkehr eines vertrauten Gesichts: Jonas Günther schließt sich mit sofortiger Wirkung wieder unserem Verein an.
Der 25-jährige Offensivspieler verließ die BSG im Sommer 2024, um in den USA bei den AUM Warhawks eine sportliche und akademische Herausforderung anzunehmen. Dort spielte er eineinhalb Jahre auf NCAA Division-II-Niveau, in einem Team, das zeitweise als Nummer 6 der gesamten USA gelistet war und die Saison unter den Top 40 abschloss.
Nach seiner erfolgreichen Zeit in den Vereinigten Staaten kehrt Jonas nun an den Quenz zurück und bringt wertvolle Erfahrung sowie seine bekannte Spielintelligenz in unsere Offensive ein.
Der Verein prüft derzeit die Antragslage im Rahmen des internationalen Vereinswechsels. Wir hoffen, dass Jonas bereits in der kommenden Woche spielberechtigt sein wird.
Wir heißen ihn herzlich willkommen zurück in Blau-Weiß und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft am Quenz.
Willkommen zurück, Jonas!
+++
So sieht die Tabelle in der Brandenburgliga aus:
1. MSV 1919 Neuruppin 13 10-2-1 31:14 32
2. Brandenburger SC Süd 05 12 8-0-4 22:13 24
3. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 13 7-1-5 27:19 22
4. 1. FC Frankfurt (Oder) 13 6-3-4 32:18 21
5. FSV Union Fürstenwalde 13 6-3-4 25:20 21
6. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 13 5-4-4 17:15 19
7. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Auf) 13 6-1-6 25:31 19
8. TuS 1896 Sachsenhausen 11 5-3-3 22:16 18
9. Ludwigsfelder FC (Ab) 13 5-3-5 19:27 18
10. TSG Einheit Bernau 13 4-5-4 18:18 17
11. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 12 4-2-6 22:29 14
12. SV Altlüdersdorf 13 4-2-7 17:26 14
13. Werderaner FC Viktoria 1920 13 4-1-8 16:27 13
14. SV Germania 90 Schöneiche 12 3-2-7 22:24 11
15. Oranienburger FC Eintracht 1901 12 3-2-7 17:27 11
16. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 11 1-4-6 12:20 7