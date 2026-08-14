BSG Stahl Brandenburg verpflichtet Regionalliga-Erfahrung

– Foto: FuPa-Grafik/Verein

Die BSG Stahl Brandenburg rüstet für die Saison 2026/2027 in der Brandenburgliga weiter auf. Mit dem 32-jährigen Caner Özcin wechselt ein variabel einsetzbarer Offensivspieler an den Quenz, der reichlich Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga mitbringt. Zudem steht für die Brandenburger am morgigen Samstag das Duell in der Vorrunde des Landespokals an.

Der Kader der BSG Stahl Brandenburg erhält spürbaren Zuwachs: Caner Özcin wechselt an den Quenz. Der 32-jährige Angreifer stand zuletzt beim Oberligisten SG Union Klosterfelde unter Vertrag und ist im Sturmzentrum wie auf den Flügeln flexibel einsetzbar. Seine fußballerische Grundausbildung genoss Özcin in den Nachwuchsabteilungen von Klubs wie Hertha BSC, Tennis Borussia Berlin und der SpVgg Greuther Fürth.

In den folgenden Jahren sammelte er umfassende Praxis im höherklassigen Fußball und trug die Trikots vom TuS Makkabi Berlin, den Füchsen Berlin, dem FSV Optik Rathenow, der VSG Altglienicke sowie dem FC Viktoria 1889 Berlin. Mit seinen zahlreichen Einsätzen in der Oberliga und Regionalliga bringt er wertvolle Reife mit. Der Verein heißt Özcin herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Zeit im Stahl-Trikot.

Pokal-Auftakt beim 1. SV Oberkrämer 11

Neben den personellen Weichenstellungen richtet sich der Blick der BSG Stahl Brandenburg unmittelbar auf die Pflichtspielaufgabe auf dem Rasen. Am morgigen Samstag, dem 15. August 2026, tritt die Mannschaft um 15 Uhr in der Vorrunde des Landespokals an. Dabei gastiert der Brandenburgligist beim 1. SV Oberkrämer 11, der in der Landesklasse beheimatet ist. Für die BSG Stahl gilt es, die Favoritenrolle konzentriert auszufüllen und mit voller Leidenschaft den Einzug in die nächste Runde zu sichern.