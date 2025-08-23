– Foto: Diemo Nimptsch

BSG Stahl Brandenburg siegt knapp – FSV Union Fürstenwalde mit Dämpfer Brandenburgliga: Die Übersicht über die Partien des 1. Spieltags Verlinkte Inhalte Brandenburgliga Ludwigsfelde Miersdorf BSC Preußen FSV Union + 12 weitere

Der erste Spieltag der Brandenburgliga fand mit packenden Partien seinen Abschluss. Während die BSG Stahl Brandenburg in Schöneiche einen wichtigen Auswärtssieg einfuhr, setzte es für den FSV Union Fürstenwalde beim SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen eine deutliche Niederlage. Auch in den weiteren Begegnungen sorgten späte Tore und enge Verläufe für Dramatik.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart in die neue Saison. Bereits in der 4. Minute brachte Abdul-Hamid Saadaev den OFC in Führung und ließ die Anhänger früh jubeln. Doch die Gäste aus Blankenfelde-Mahlow fanden zurück in die Partie. Nach einem Elfmeter in der 26. Minute glich David Nieland sicher zum 1:1 aus. Oranienburg ließ sich davon nicht beeindrucken. Der Lohn folgte in der 35. Minute, als Jascha Seiche zum 2:1 traf und die erneute Führung sicherte. Die Gastgeber hatten den Heimsieg schon vor Augen. Doch in der Nachspielzeit kam der BSC Preußen noch einmal auf. Mit einer letzten Offensivaktion gelang es erneut David Nieland, in der 90.+4 Minute den Ausgleichstreffer zu erzielen.

---

Die BSG Stahl Brandenburg erwischte einen Traumstart und ging bereits in der 6. Minute durch Ibraima Cante mit 1:0 in Führung. Jean-Pierre Dellerue erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel brachte Lukas Bache die Gastgeber in der 60. Minute heran. Doch Muhammed Lamin Jatta stellte in der 64. Minute den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Moritz Borchardt in der 90. Minute zum 2:3, doch für mehr reichte es nicht. ---

Der Ludwigsfelder FC ging in der 35. Minute durch Felix Kausch mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen aus Frankfurt in der 60. Minute der Ausgleich durch Marcel Georgi, der den Endstand zum 1:1 bedeutete. ---

In einer intensiven Partie erzielte Patrick Richter in der 86. Minute das goldene Tor für den Brandenburger SC Süd 05. Mit diesem späten Treffer sicherten sich die Hausherren den 1:0-Sieg. ---

Der MSV 1919 Neuruppin legte stark los: Bereits in der 9. Minute traf Rafael Conrado Prudente zum 1:0, und nur eine Minute später erhöhte Kevin Anderson Moreira Godinho auf 2:0. In der 59. Minute gelang Tom Gericke der Anschlusstreffer für Bernau, doch am Ende blieb es beim 2:1-Erfolg der Gäste. ---

Kurz nach der Pause brachte Alieu Badra Fatty in der 50. Minute die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch in der 77. Minute glich Tobias Lietz für den Werderaner FC Viktoria 1920 aus und sicherte so das 1:1-Unentschieden. ---

Niklas Goslinowski eröffnete in der 26. Minute per Foulelfmeter die Partie mit dem 1:0 für Miersdorf/Zeuthen. Moses Chuks Njoku erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 und legte in der 48. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:0 nach. Ingmar Thede Rosenboldt stellte in der 68. Minute auf 4:0. Der Ehrentreffer der Gäste durch Niklas Kosch in der 70. Minute war am Ende nur Ergebniskosmetik. ---