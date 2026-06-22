BSG Stahl Brandenburg plant für die neue Saison

– Foto: FuPa-Grafik/Verein

Die BSG Stahl Brandenburg treibt die Kaderplanung für die Spielzeit 2026/2027 voran. Während die erste Mannschaft in der Brandenburgliga mit Arold Kevin Tezeuda einen Neuzugang präsentiert, verabschiedet der Verein mit Fabian Dahms und Michael Menke zwei prägende Figuren der zweiten Männermannschaft, die in der Kreisoberliga aktiv ist.

Die Planungen für die kommende Saison nehmen am Quenz spürbar an Fahrt auf. Als ersten Neuzugang präsentiert die BSG Stahl Brandenburg Arold Kevin Tezeuda, der künftig das blau-weiße Trikot tragen wird. Der 28-jährige gebürtige Kameruner wechselt vom SV Empor Schenkenberg nach Brandenburg.

Tezeuda bringt reichlich Erfahrung auf Landesebene mit und soll die Mannschaft mit seiner Robustheit, seiner Zweikampfstärke und seiner körperlichen Präsenz verstärken. Er ist sowohl in der Defensive als auch im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Bereits während seiner Zeit in Trebbin fiel er durch seine kompromisslose Spielweise, seine Power und seine Mentalität auf. Nun hat er sich für den nächsten Schritt bei der BSG entschieden.

Abschied von zwei tragenden Säulen des Vereins

Gleichzeitig bringt das Saisonende einen emotionalen Einschnitt für die zweite Mannschaft mit sich. Mit Fabian Dahms und Michael Menke laufen künftig zwei echte Stahl-Gesichter nicht mehr für die Zweite auf. Beide Akteure waren über viele Jahre hinweg fester Bestandteil der ersten Männermannschaft, ehe sie bewusst etwas kürzertraten. Sie brachten ihre Erfahrung, ihre Qualität und ihre Leidenschaft in die zweite Garde ein und fungierten dort in den vergangenen Jahren als wichtige Säulen bei deren Aufbau und Erhalt.

Mit ihrer Mentalität, ihrer Vereinstreue und ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, haben sie die Entwicklung des Teams entscheidend mitgeprägt. Ihr Einfluss reichte weit über den Platz hinaus; beide leisteten über viele Jahre hinweg ihren Beitrag zur Entwicklung der BSG Stahl Brandenburg und standen stets für Einsatz, Verlässlichkeit und Identifikation.