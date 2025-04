BSG Stahl Brandenburg neuer Spitzenreiter, 6 Tore im Spiel der Woche

Mit einem Paukenschlag eröffnete der FV Preussen Eberswalde den 23. Spieltag der Landesliga Nord. Schon in der zweiten Minute brachte Krystian Mariusz Peda die Gastgeber in Führung und schockte damit den Spitzenreiter früh. Eberswalde legte nach. In der 23. Minute erhöhte Jan Geis auf 2:0. Noch vor der Halbzeitpause sorgte Marcin Adam Wawrzyniak mit dem 3:0 in der 37. Minute für die Vorentscheidung. Theo Hahn verkürzte in der 88. Minute auf 1:3. ---

Vor 521 Zuschauern begann das Derby furios. Jan Kibbieß brachte Blau-Gelb Falkensee bereits in der 2. Minute in Führung. Die Antwort des SV Falkensee-Finkenkrug ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Julian Ullmann glich in der 5. Minute aus und traf in der 22. Minute erneut zur 2:1-Führung für die Gäste. Nach der Pause erhöhte Niklas Geisler in der 53. Minute auf 3:1. Linus Eick sorgte mit seinem Treffer in der 68. Minute für die Vorentscheidung. Benjamin Baur verkürzte zwar in der 73. Minute auf 2:4, doch Robin Schultze machte mit einem Doppelpack in der 78. und 80. Minute den klaren 6:2-Auswärtssieg perfekt. ---

Eine Lehrstunde erteilte der BSC Fortuna Glienicke dem SV Eintracht Alt Ruppin. Mattis Raschke eröffnete den Torreigen in der 10. Minute, gefolgt von Justin Hippe in der 13. Minute. Maxime Lemaire erhöhte in der 19. Minute auf 3:0, bevor erneut Mattis Raschke in der 23. Minute das 4:0 markierte. In der 27. Minute traf Justin Hippe per Foulelfmeter zum 5:0. Benjamin Brandt gelang in der 43. Minute der Ehrentreffer für Alt Ruppin, ehe Raschke mit seinem dritten Treffer in der 51. Minute nachlegte. Simon Rychlik erhöhte in der 70. Minute auf 7:1, und Justin Hippe setzte in der 78. Minute den Schlusspunkt zum 8:1. ---

Mit einem souveränen Auftritt sicherte sich die BSG Stahl Brandenburg die Tabellenführung. José Raimundo Silva Magalhaes traf bereits in der 2. Minute zum 1:0. Sebastian Hoyer erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Nach der Pause war es erneut José Raimundo Silva Magalhaes, der in der 57. Minute traf. Nils Müller baute die Führung in der 69. Minute weiter aus, ehe Timm Renner in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 5:0 setzte. ---

Die SG Einheit Zepernick bleibt im Rennen um die vorderen Plätze. Paul Maurer erzielte in der 35. Minute das Tor des Tages und sicherte Zepernick damit einen wichtigen 1:0-Heimsieg. Hennigsdorf zeigte sich zwar kämpferisch, konnte aber keine entscheidenden Akzente setzen. ---