BSG Stahl Brandenburg mit 8:1-Torfestival, Drebkau/Kausche siegt 8:0

– Foto: Lutz Knüpfer

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

SV Dallgow 47 – SV Germania 90 Berge 2:0 In Dallgow herrschte eine knisternde Spannung. Die Hausherren zeigten sich von Beginn an hellwach und gingen durch Sam-Jerik Signert (22.) in Führung. Berge versuchte in der Folge alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Dallgower Defensive hielt dem Druck stand. In der Schlussphase sorgte Mirko Hans (85.) für pure Erleichterung und Jubel bei den Heimfans, als er den Sack endgültig zumachte. Werderaner FC Viktoria 1920 II – RSV Eintracht 1949 II 1:5 In diesem Duell der Zweitvertretungen demonstrierte der RSV Eintracht eine beeindruckende Kaltschnäuzigkeit. Corvin Michalak (27.) eröffnete den Torreigen per Foulelfmeter, bevor Charly Schleicher (41.) und Giso Koschembahr (44.) noch vor dem Pausenpfiff für eine klare Führung sorgten. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug erneut Corvin Michalak (46.) zu. Timon Rückwald (80.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe ein Eigentor von Mark Knuth (90.) für den einzigen Ehrentreffer der Werderaner sorgte.

SG Blau-Weiß Pessin – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 6:3 Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle in Pessin! Die Gäste aus Ketzin schockten die Heimelf zunächst durch Leon Hipp (9.) und Danny Kotfitzki (14.). Pessin antwortete durch Karim El Mahmoud (25.), doch Maximilian Hübner (27.) stellte den alten Abstand fast postwendend wieder her. Doch dann starteten die Blau-Weißen eine furiose Aufholjagd: Jan Philipp Repke (48.), Hugo Alexander Zerbe (60.) per Foulelfmeter und Philipp Kaim (66.) drehten die Partie komplett. In der Schlussphase krönten erneut Karim El Mahmoud (77.) und Jan Philipp Repke (90.) diesen spektakulären Nachmittag. SV Ziesar 31 – SG Geltow 4:0 In Ziesar war lange Zeit Geduld gefragt. Arian Nethe (35.) brachte die Hausherren im ersten Durchgang in Front, doch Geltow hielt die Begegnung bis kurz vor Schluss offen. Dann jedoch brachen alle Dämme: Leon Gobel (86.), Sebastian Stephan (89.) und erneut Leon Gobel (90.+2) sorgten mit einem furiosen Endspurt für einen deutlichen Heimsieg, der die Zuschauer in helle Aufregung versetzte.

SV Kloster Lehnin – Fortuna Babelsberg II 1:2 In einer hart umkämpften Partie entführte die Zweitvertretung von Fortuna Babelsberg die Punkte aus Lehnin. Anton Stoppa (8.) brachte die Gäste früh in Jubelstimmung, doch Clemens Lindenberg (18.) konterte zügig für die Hausherren. In einem Spiel mit offenem Visier war es schließlich Mads Menzel (31.), der noch vor der Pause den entscheidenden Treffer für die Potsdamer markierte. Lehnin rannte in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich an, fand aber keine Lücke mehr im Babelsberger Abwehrverbund. SG Eintracht Friesack – BSG Stahl Brandenburg II 1:8 Die Zweitvertretung der BSG Stahl Brandenburg brannte in Friesack ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Pavel Sachs (5., 72.), Maksymilian Boczek (29., 81.) und Timm Renner (52., 76.) glänzten jeweils mit Doppelpacks. Zudem trugen sich Adrian Lack (31.) und Marvin Gründler (47.) in die Torschützenliste ein. Friesack gab sich trotz der Übermacht nicht auf und kam kurz vor Schluss durch Lars Bialosscek (89.) zum Ehrentreffer. SG Michendorf II – SpG Groß Glienicke/Seeburg 1:1 Ein intensives Ringen um jeden Meter erlebten die Zuschauer in Michendorf. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Maximilian Ewert (49.) die Hausherren kurz nach dem Wiederanpfiff in Führung. Die Spielgemeinschaft aus Groß Glienicke und Seeburg bewies jedoch Kämpferherz und drängte auf den Ausgleich. Dieser gelang schließlich Maurice Klang (63.), wonach beide Teams in einer hitzigen Schlussphase vergeblich nach dem Siegtreffer suchten. FSV Babelsberg 74 II – Bredower SV 47 0:2 Der Bredower SV feierte einen leidenschaftlich erkämpften Auswärtssieg in Babelsberg. In einer Partie, in der Kleinigkeiten den Unterschied machten, behielten die Gäste die Nerven. Emran Ramadani (42.) sorgte kurz vor der Halbzeitpause für die psychologisch wichtige Führung. Im zweiten Durchgang blieb die Begegnung umkämpft, bis Sylvester Beres (57.) mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte und den Bredower Anhang jubeln ließ.

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