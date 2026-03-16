 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

BSG Stahl Brandenburg mit 8:1-Torfestival, Drebkau/Kausche siegt 8:0

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lutz Knüpfer

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KOL Niederlausitz
KOL Havelland
Tschernitz
LSV Neustadt
SV Wacker 09 II

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

SV Dallgow 47 – SV Germania 90 Berge 2:0

In Dallgow herrschte eine knisternde Spannung. Die Hausherren zeigten sich von Beginn an hellwach und gingen durch Sam-Jerik Signert (22.) in Führung. Berge versuchte in der Folge alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Dallgower Defensive hielt dem Druck stand. In der Schlussphase sorgte Mirko Hans (85.) für pure Erleichterung und Jubel bei den Heimfans, als er den Sack endgültig zumachte.

Werderaner FC Viktoria 1920 II – RSV Eintracht 1949 II 1:5

In diesem Duell der Zweitvertretungen demonstrierte der RSV Eintracht eine beeindruckende Kaltschnäuzigkeit. Corvin Michalak (27.) eröffnete den Torreigen per Foulelfmeter, bevor Charly Schleicher (41.) und Giso Koschembahr (44.) noch vor dem Pausenpfiff für eine klare Führung sorgten. Direkt nach dem Seitenwechsel schlug erneut Corvin Michalak (46.) zu. Timon Rückwald (80.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe ein Eigentor von Mark Knuth (90.) für den einzigen Ehrentreffer der Werderaner sorgte.

SG Blau-Weiß Pessin – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 6:3

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle in Pessin! Die Gäste aus Ketzin schockten die Heimelf zunächst durch Leon Hipp (9.) und Danny Kotfitzki (14.). Pessin antwortete durch Karim El Mahmoud (25.), doch Maximilian Hübner (27.) stellte den alten Abstand fast postwendend wieder her. Doch dann starteten die Blau-Weißen eine furiose Aufholjagd: Jan Philipp Repke (48.), Hugo Alexander Zerbe (60.) per Foulelfmeter und Philipp Kaim (66.) drehten die Partie komplett. In der Schlussphase krönten erneut Karim El Mahmoud (77.) und Jan Philipp Repke (90.) diesen spektakulären Nachmittag.

SV Ziesar 31 – SG Geltow 4:0

In Ziesar war lange Zeit Geduld gefragt. Arian Nethe (35.) brachte die Hausherren im ersten Durchgang in Front, doch Geltow hielt die Begegnung bis kurz vor Schluss offen. Dann jedoch brachen alle Dämme: Leon Gobel (86.), Sebastian Stephan (89.) und erneut Leon Gobel (90.+2) sorgten mit einem furiosen Endspurt für einen deutlichen Heimsieg, der die Zuschauer in helle Aufregung versetzte.

SV Kloster Lehnin – Fortuna Babelsberg II 1:2

In einer hart umkämpften Partie entführte die Zweitvertretung von Fortuna Babelsberg die Punkte aus Lehnin. Anton Stoppa (8.) brachte die Gäste früh in Jubelstimmung, doch Clemens Lindenberg (18.) konterte zügig für die Hausherren. In einem Spiel mit offenem Visier war es schließlich Mads Menzel (31.), der noch vor der Pause den entscheidenden Treffer für die Potsdamer markierte. Lehnin rannte in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich an, fand aber keine Lücke mehr im Babelsberger Abwehrverbund.

SG Eintracht Friesack – BSG Stahl Brandenburg II 1:8

Die Zweitvertretung der BSG Stahl Brandenburg brannte in Friesack ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Pavel Sachs (5., 72.), Maksymilian Boczek (29., 81.) und Timm Renner (52., 76.) glänzten jeweils mit Doppelpacks. Zudem trugen sich Adrian Lack (31.) und Marvin Gründler (47.) in die Torschützenliste ein. Friesack gab sich trotz der Übermacht nicht auf und kam kurz vor Schluss durch Lars Bialosscek (89.) zum Ehrentreffer.

SG Michendorf II – SpG Groß Glienicke/Seeburg 1:1

Ein intensives Ringen um jeden Meter erlebten die Zuschauer in Michendorf. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Maximilian Ewert (49.) die Hausherren kurz nach dem Wiederanpfiff in Führung. Die Spielgemeinschaft aus Groß Glienicke und Seeburg bewies jedoch Kämpferherz und drängte auf den Ausgleich. Dieser gelang schließlich Maurice Klang (63.), wonach beide Teams in einer hitzigen Schlussphase vergeblich nach dem Siegtreffer suchten.

FSV Babelsberg 74 II – Bredower SV 47 0:2

Der Bredower SV feierte einen leidenschaftlich erkämpften Auswärtssieg in Babelsberg. In einer Partie, in der Kleinigkeiten den Unterschied machten, behielten die Gäste die Nerven. Emran Ramadani (42.) sorgte kurz vor der Halbzeitpause für die psychologisch wichtige Führung. Im zweiten Durchgang blieb die Begegnung umkämpft, bis Sylvester Beres (57.) mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte und den Bredower Anhang jubeln ließ.

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Kreisoberliga Niederlausitz

SV Wacker 09 Ströbitz II – 1. FC Guben II 3:1

In Ströbitz sahen die Zuschauer eine packende Aufholjagd der Hausherren. Nachdem die erste Halbzeit torlos blieb, schockte Severin Falk (56.) die Gastgeber mit der Führung für Guben. Doch die Zweitvertretung von Wacker zeigte Charakter: Nur drei Minuten später glich Alexander Julle (59.) aus. In der Folge übernahm Mohamad Dreiee (65., 90.) das Kommando und schoss sein Team mit zwei Treffern zum Heimsieg. Die hitzige Schlussphase wurde durch eine Rote Karte gegen Azzo Almezal (90.) überschattet.

SpG Drebkau/Kausche – SV Borussia 09 Welzow 8:0

Ein wahres Offensivfeuerwerk brannte die Spielgemeinschaft Drebkau/Kausche ab. Die Zuschauer kamen aus dem Staunen nicht heraus, als Manuel Rehn (6., 29., 70.) und Stephan Faber (7., 14.) bereits früh für klare Verhältnisse sorgten. Auch Dimitrios Manafas (15.) und Chris Portmann (71.) trugen sich in die Liste ein. Trotz eines vergebenen Foulelfmeters durch Marcel Kujath (65.) blieb der Torhunger ungestillt. Max Sieber (80.) verwandelte schließlich einen weiteren Strafstoß zum Endstand, während Joseph Schuppan (80.) des Feldes verwiesen wurde.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – BSV Chemie Tschernitz 4:0

In Cottbus herrschte große Spielfreude bei der Viktoria. Dominic Hellwig (11.) stellte früh die Weichen auf Sieg, bevor Kevin Karow (35.) noch vor dem Seitenwechsel nachlegte. Die Gäste aus Tschernitz fanden kaum Mittel gegen die Angriffswellen der Heimelf. Jens Abbenhaus (52.) und Niklas Kiesow (76.) machten im zweiten Durchgang alles klar und sorgten für Jubel bei den Cottbuser Anhängern.

VfB Cottbus 97 – LSV Neustadt/Spree 0:3

In einer intensiven Begegnung entführte der LSV Neustadt/Spree die volle Punkteausbeute aus Cottbus. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Luca-Simon Dönnicke (11., 73.), der die Gäste mit einem Doppelpack in eine hervorragende Position brachte. Die Hausherren versuchten zwar alles, um den Anschluss zu finden, doch die Defensive der Gäste stand sicher. Gracjan Arkuszewski (85.) setzte kurz vor dem Ende den Schlusspunkt unter diesen Auswärtserfolg.

SpG Kahren/Laubsdorf – SV Eiche Branitz 2:1

Ein packender Schlagabtausch entwickelte sich in Kahren. Nach einer umkämpften ersten Stunde brach Nico Adomeit (60.) den Bann für die Heimelf. Branitz schlug jedoch durch Marcel Basto (68.) eiskalt zurück und schöpfte Hoffnung. Diese währte allerdings nur kurz, denn erneut war es Nico Adomeit (71.), der nur drei Minuten später zur Stelle war und den Sieg für die Spielgemeinschaft Kahren/Laubsdorf sicherte.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SpG Briesen/Dissen 2:4

Die Fans erlebten eine torreiche Partie mit großen Emotionen. Briesen/Dissen legte furios los: Christian Rinza (4., 49.) und Kevin Kasischke (20.) sorgten für eine komfortable Führung. Doch die Gastgeber bewiesen Kämpferherz und kamen durch Björn Schneller (53.) und Niklas Keller (68.) gefährlich nah heran. Die Hoffnung auf die Wende zerstörte Tom Bockner (69.) im direkten Gegenzug. In der Schlussphase scheiterte Magnus Pulm (74.) zudem mit einem Handelfmeter an Torwart Jonas Schlodder.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SV Fichte Kunersdorf 0:1

Ein dramatischer Nachmittag, der bereits in der 2. Minute Fahrt aufnahm, als Nico Lehmann mit einem Foulelfmeter an Torwart Tom Brehmer scheiterte. In der Folge entwickelte sich eine nervenaufreibende Zitterpartie, in der beide Mannschaften alles in die Waagschale warfen. Als sich viele bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug Jannek Wetzk (88.) eiskalt zu und bescherte Kunersdorf den späten Siegtreffer.

SG Blau-Weiß Schorbus – FSV Spremberg 1895 1:2

In Schorbus lagen Freud und Leid eng beieinander. Nico Bartelt (4.) sorgte für einen Traumstart der Blau-Weißen. Spremberg hielt jedoch leidenschaftlich dagegen und kam durch Ansgar Urban (42.) zum Ausgleich. Nachdem Jasem Abod (68.) mit Rot vom Platz musste, drängten die Gäste in Überzahl auf die Entscheidung. Diese fiel schließlich in der 87. Minute, als Richard Wickord den Ball zum viel umjubelten Auswärtssieg im Netz unterbrachte.

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