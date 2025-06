BSG Stahl Brandenburg krönt sich mit klarem Sieg zum Meister

– Foto: FussballimFKHavelland

Mit einem beeindruckenden 4:1-Auswärtssieg bei Verfolger FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 hat sich die BSG Stahl Brandenburg im Nachholspiel der Landesliga Nord vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Damit steigt die Mannschaft in die Brandenburgliga auf. In einem hoch emotionalen Spitzenspiel ließen die Stahl-Fußballer von Beginn an keinen Zweifel an ihren Titelambitionen.

Bereits in der 7. Minute brachte Benedikt Bundschuh seine Farben auf Kurs. Nach einem mutigen Beginn war der frühe Führungstreffer der Lohn für den engagierten Auftritt der Hausherren. Die Gäste aus Glienicke steigerten sich nach dem Rückstand und kamen besser in die Partie. Nach dem Seitenwechsel schlug Fortuna in der 50. Minute zu: Justin Hippe vollendete zum 1:1-Ausgleich. Doch Falkensee zeigte Charakter. In der 64. Minute war es erneut Benedikt Bundschuh, der sein Team mit seinem zweiten Treffer des Abends wieder in Führung brachte. Damit war die Partie endgültig in der Hand der Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte Linus Eick in der 88. Minute.

---

Das Spiel bot eine klare Rollenverteilung auf dem Rasen. Während Gastgeber Buckow unbedingt gewinnen musste, um die Mini-Chance auf die Meisterschaft zu wahren, trat Stahl Brandenburg mit der Überzeugung eines Tabellenführers auf. Und die Gäste zeigten von der ersten Minute an, dass sie diesen Titel unbedingt wollten. Bereits in der 18. Minute brach Sebastian Hoyer den Bann. Mit seinem Treffer zum 0:1 legte er den Grundstein für einen meisterlichen Nachmittag. Nur sechs Minuten später ließ Benjamin Nwatu das 0:2 folgen. Auch nach der Pause blieben die Gäste die dominierende Mannschaft. José Raimundo Silva Magalhaes erhöhte in der 55. Minute per Elfmeter auf 0:3 und sorgte damit endgültig für klare Verhältnisse. Als Dominik Dawid Boettcher in der 70. Minute gar das 0:4 erzielte, brachen bei den mitgereisten Stahl-Fans alle Dämme. Buckow stemmte sich gegen die drohende Niederlage und kam in der 84. Minute durch Jonas Ehm zumindest zum Ehrentreffer. Doch dieser änderte nichts mehr am klaren Sieg der Brandenburger.

