BSG Stahl Brandenburg holt Regionalliga-Erfahrung

Die Verantwortlichen der BSG Stahl Brandenburg treiben die personellen Weichenstellungen für die neue Saison intensiv voran. Als nächster Neuzugang steht Nii Bruce Weber fest, der künftig für den Verein auflaufen wird. Der 27-jährige Offensivakteur bringt ein beachtliches Maß an Erfahrung aus dem Berliner Fußball mit.

In seiner bisherigen Laufbahn durchlief Weber unter anderem den Nachwuchsbereich des FC Energie Cottbus und spielte anschließend für den FSV Optik Rathenow, Blau-Weiß 90 Berlin sowie Türkiyemspor Berlin. Zuletzt war er für den 1. FC Wilmersdorf aktiv. Durch diese Stationen verfügt der Neuzugang über wertvolle Spielpraxis, die von der Nachwuchs-Bundesliga über die Oberliga bis hin zur Regionalliga reicht.

Torgefahr und Dynamik für die blau-weiße Offensive

Die Verpflichtung verspricht eine spürbare Verstärkung für die vorderste Reihe der Brandenburger. In den vergangenen Spielzeiten stellte Weber seine Offensivqualitäten regelmäßig unter Beweis; allein in der Berlin-Liga erzielte er zahlreiche Treffer für den 1. FC Wilmersdorf. Mit seiner ausgeprägten Dynamik, seiner Robustheit und seiner vielschichtigen Erfahrung soll er die Mannschaft in der kommenden Spielzeit bereichern. Der Verein blickt dem Start des Offensivspielers am Quenz sowie den kommenden gemeinsamen Momenten im Stahl-Trikot mit großer Vorfreude entgegen.