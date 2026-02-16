BSG Stahl Brandenburg bejubelt Last-Minute-Ausgleich

BSG Stahl Brandenburg – SV Babelsberg 03 1:1

Ein packendes Duell, das die 30 Zuschauer bis zur allerletzten Sekunde in Atem hielt! Lange Zeit blieb die Partie ein leidenschaftlicher Kampf um jeden Meter, bis Neele Topel (53.) nach dem Seitenwechsel für Jubel im Lager des SV Babelsberg 03 sorgte und die Führung markierte. Die Gastgeberinnen der BSG Stahl zeigten jedoch unbändigen Siegeswillen und warfen in der Schlussphase alles nach vorne. In einer dramatischen Nachspielzeit fiel das 1:1: Nathalie Säger (90.+2) markierte den Last-Minute-Ausgleich und versetzte die Heimfans in pures Entzücken. Ein hochemotionaler Schlagabtausch, der erst mit dem Schlusspfiff seinen spannungsgeladenen Höhepunkt fand.

