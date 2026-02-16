BSG Pneumant Fürstenwalde mit 14:0-Wahnsinn, zwei Absagen

SV Rot-Weiß Reitwein – FC Strausberg II abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

FC Union Frankfurt – SpG Hennickendorf/Rehfelde abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

BSG Pneumant Fürstenwalde – SG Hangelsberg 47 14:0

Ein unfassbares Offensiv-Spektakel in Fürstenwalde! Die Gastgeber spielten sich vor 55 Zuschauern in einen wahren Torrausch. Philipp Sellmann eröffnete die Gala mit einem frühen Doppelschlag (5., 8.), bevor Maxim Eppert (17.) und Paul Matthias (25.) nachlegten. Noch vor der Pause schraubten Chris Thieme (39.) und ein glänzend aufgelegter Franz Fritsch (41., 44.) das Ergebnis in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die BSG keine Gnade: Erneut Fritsch (54.), Marten Eppert per Foulelfmeter (58.) und abermals Maxim Eppert (59.) ließen das Stadion beben. In der Schlussphase krönten Alexander Ivus (65., 70.), Toni Bresemann (74.) und Marvin Kranz (78.) diesen fulminanten Auftritt. Ein historischer Nachmittag voller Spielfreude und purer Offensivkraft.