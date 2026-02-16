 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

BSG Pneumant Fürstenwalde mit 14:0-Wahnsinn, zwei Absagen

Was war in der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga los?

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rene Hofrichter

Verlinkte Inhalte

Ostbrandenburgliga
Kreisoberliga O/B
BSG Pneumant
Oranienburg II
Strausberg II

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Oberhavel/Barnim

Es fand kein Spiel statt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Ostbrandenburgliga

SV Rot-Weiß Reitwein – FC Strausberg II abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

FC Union Frankfurt – SpG Hennickendorf/Rehfelde abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

BSG Pneumant Fürstenwalde – SG Hangelsberg 47 14:0

Ein unfassbares Offensiv-Spektakel in Fürstenwalde! Die Gastgeber spielten sich vor 55 Zuschauern in einen wahren Torrausch. Philipp Sellmann eröffnete die Gala mit einem frühen Doppelschlag (5., 8.), bevor Maxim Eppert (17.) und Paul Matthias (25.) nachlegten. Noch vor der Pause schraubten Chris Thieme (39.) und ein glänzend aufgelegter Franz Fritsch (41., 44.) das Ergebnis in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die BSG keine Gnade: Erneut Fritsch (54.), Marten Eppert per Foulelfmeter (58.) und abermals Maxim Eppert (59.) ließen das Stadion beben. In der Schlussphase krönten Alexander Ivus (65., 70.), Toni Bresemann (74.) und Marvin Kranz (78.) diesen fulminanten Auftritt. Ein historischer Nachmittag voller Spielfreude und purer Offensivkraft.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.