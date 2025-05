Deckel drauf: BSG-Doppeltorschütze Fabian Kieblspeck (4.v.l.) macht das 3:0, BSG-Stürmer Michael Müller (2.v.l.) jubelt, Gästetorwart Maximilian Baches (l.) Florian Altmann (liegend) und Tobias Bart sind ausgespielt. – Foto: Herrmann Weingartner

BSG ist gerettet, Aufsteiger Neuching muss in Relegation Torreicher Spieltag in der Kreisklasse Verlinkte Inhalte Kreisklasse 4 Kirchasch Eichenried SC Moosen/Vi Taufkirchen + 10 weitere

Die BSG Taufkirchen feiert einen entscheidenden Sieg über den FC Fraunberg. Schon zur Pause war die Vorentscheidung gefallen.

„Froh, dass wir es geschafft haben“: BSG Taufkirchen hat Klassenerhalt sicher BSG Taufkirchen – FC Fraunberg 4:0 (3:0): Alle Abstiegssorgen los ist die BSG Taufkirchen nach dem 4:0 gegen Fraunberg. „Das war wichtig, und ich bin froh, dass wir es geschafft haben“, sagte ein erleichterter BSG-Spielertrainer Thomas Götzberger und schwärmte: „Die erste Halbzeit war eine der besten in der gesamten Saison.“ 3:0 stand es zur Pause, das war die Vorentscheidung. Eine weite Flanke von Michael Müller köpfte der am langen Pfosten lauernde Fabian Kieblspeck zum 1:0 ein (19.). Nur vier Minuten später stand es 2:0. Einen Pass von Valentin Unterreitmeier in die Spitze berechnete ein FC-Verteidiger falsch, so konnte Fabian Aigner alleine aufs Tor zulaufen und Torwart Max Baches überlupfen. In der 37. Minute vergab Kieblspeck zunächst nach Aigner-Pass, machte aber im Nachschuss das 3:0. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Anton Mundigl mit einem Freistoß von halblinks, der an Freund und Feind vorbeiflog und flach im langen Eck landete. Fraunberg hatte nur eine echte Chance, „aber die hat unser Torwart Julian Korber zunichtegemacht“, lobte Götzberger.

FC Herzogstadt – SC Kirchasch 1:0 (1:0): Mit dem knappen 1:0 gegen den Tabellennachbarn hat der FC Herzogstadt Tabellenplatz drei endgültig gesichert. Als „glücklich, aber nicht unverdient“, bezeichnete Erdings sportlicher Leiter Max Malterer den Erfolg. Als Andi Ostermair den Ball ins KSC-Netz setzte, jubelten die Herzogstädter – aber zu früh, denn der Schiedsrichter entschied auf Abseits. „Für mich eine Fehlentscheidung“, sagte Malterer, der wenig später aber doch jubeln durfte, als Jonas Kaspar den Ball volley unter die Latte donnerte (26.). „In der zweiten Halbzeit hatten wir verletzungsbedingt viele Wechsel“, erzählte er. „Da war es dann ein Spiel auf ein Tor, nämlich auf das unsere.“ Aber die Abwehr hielt. Und weil Kirchasch aus seinen durchaus vielversprechenden Kontern nichts machte, blieb es beim 1:0.

Aufsteiger Neuching muss in die Abstiegsrelegation SpVgg Neuching – FC Forstern 0:2 (0:1): Nach dem 0:2 ist klar: Aufsteiger Neuching muss in die Abstiegsrelegation. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht schlecht gespielt und hatten sogar einige Chancen“, berichtete SpVgg-Spielertrainer Robert Edlfurtner. Doch kurz vor der Pause ging Forstern durch einen von Dominic Fumelli verwandelten Foulelfmeter in Führung, „wobei das Foul für mich außerhalb des Strafraums war“, so Edlfurtner. In der zweiten Halbzeit wurde Forstern stärker und die Partie „unruhig, es gab viele Fouls“. In der 70. Minute wurde ein Forsterner Freistoß abgefälscht. Der Ball landete vor den Füßen von Andreas Freiwald, der zum 2:0 abstaubte. „Letztlich war der Forsterner Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit verdient“, gab Edlfurtner zu.

Türkgücü Erding gewinnt torreiches Spiel Türk Gücü Erding – Aspis Taufkirchen 5:3 (2:2): „Die erste Viertelstunde haben wir total verschlafen und sind mit den langen Bällen von Aspis überhaupt nicht klargekommen“, berichtete TG-Spielertrainer Ertugrul Nacar. Prompt ging Taufkirchen durch Patrick Teuber in Führung (5.). Dann lief es besser bei Türkgücü. Ömer Altinisik verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1 (21.), und Nacar staubte nach einer Ecke zum 2:1 ab (27.). Aber Aspis kam mit dem 2:2 von Bernhard Neumaier noch einmal zurück. „In der zweiten Halbzeit haben wir auf Fünfer-Kette umgestellt und hatten das Spiel in der Hand“, erzählte Nacar. Aleksandar Katic staubte nach einem Nacar-Schuss an den Pfosten zum 3:2 ab (53.), und Nacar erhöhte auf 4:2 (63.). Aspis schöpfte Hoffnung, als Spielertrainer Leonidas Balderanos einen Handelfmeter zum 3:4 verwandelte (69.). „Aber der Sieg war nicht mehr in Gefahr“, so Nacar, der sich nach einer Eckballvariante noch über das 5:3 von Altinisik freuen durfte (84.).

Neun Tore fallen in Hohenpolding FC Hohenpolding – TuS Oberding 1:8 (1:1): 37 Tore sind in den sieben Kreisklassen-Begegnungen gefallen, neun davon in Hohenpolding. Dass der FCH in die Abstiegsrelegation muss, war schon vorher klar. „Das hat man vor allem in der zweiten Halbzeit gemerkt“, meinte FCH-Trainer Robin Czeloth. „Denn die erste Hälfte war ausgeglichen.“ Hohenpolding ging sogar 1:0 in Führung, mit einem Schuss von Sebastian Grichtmaier ins lange Eck (11.). Christian Werner glich jedoch aus (35.), und nach dem Wechsel wurde es richtig übel für die Gastgeber. Daniel Karpfinger (47., 55./Elfmeter), Florian Gerbl (50.), Tom Strencioch (69.), Thomas Holzmann (76./Elfmeter), Jan Götze (82.) und Mario Simak (88.) schossen den Oberdinger Kantersieg heraus. „Wir haben zwar einige angeschlagene Spieler, aber letztlich war es eine Kopfsache“, glaubt Czeloth und mahnt: „In der zweiten Hälfte haben wir gespielt wie ein Absteiger. Wir müssen in der Relegation ein anderes Gesicht zeigen.“

„Ordentliches Spiel“ trotz 1:7-Niederlage FSV Steinkirchen – SC Moosen 1:7 (0:2): „Wir waren nicht so schlecht, wie es das Ergebnis aussagt“, betonte Björn Kramer, Trainer des bereits abgestiegenen FSV Steinkirchen. „Aber Moosen hat halt eine brutale Qualität in der Offensive und Spieler, die in dieser Liga nichts verloren haben.“ Der Meister und Aufsteiger hatte nach einer guten Stunde schon ein halbes Dutzend Tore vorgelegt, durch Stefan Denk (5., 19., 67.), Maxi Bauer (18./Elfmeter, 64.) und Alexander Weinzierl (60.). Nach dem Ehrentreffer von Marc Obermeier (76.) setzte Andreas Galler in der letzten Minute den Schlusspunkt zum 7:1. „Es klingt wirklich sehr hoch, aber es war ein ordentliches Spiel von uns. Ein 4:2 oder 5:3 wäre meiner Meinung nach auch okay gewesen“, so Kramer.