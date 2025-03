BSG Groß-Gerau holt den Titel! +++ HBRS Hallencup Inklusions-Fußball 2025 +++

In der Gruppenphase setzten sich in Gruppe A Team United Köppern 1 und der VfB Offenbach als Halbfinalisten durch. In Gruppe B qualifizierten sich der TSV Klein-Linden und die BSG Groß-Gerau für die Vorschlussrunde.

• Platz 7: SV Darmstadt 98 – FC Bayern Alzenau Team 1 (2:1 n. E.)

• Platz 5: FC Bayern Alzenau Team 2 – Rot-Weiss Frankfurt (1:0)

• Platz 3: Team United Köppern 1 – VfB Offenbach (2:0)

Das große Finale wurde zum packenden Höhepunkt: In einem hochklassigen Duell setzte sich die BSG Groß-Gerau mit 3:2 nach Entscheidungsschießen gegen den TSV Klein-Linden durch und sicherte sich damit den Turniersieg.

Die Siegerehrung übernahmen Michael Trippel, Sportlicher Leiter Fußball des HBRS, sowie Thorsten Picha, Inklusionsbeauftragter des Hessischen Fußball-Verbandes und überreichten die Pokale und Medaillen an die Teams.

Michael Trippel bedankte sich in seiner Abschlussrede bei allen Beteiligten: „Ein großes Dankeschön geht an das Orga-Team des FC Bayern Alzenau, an den HFV für die Bereitstellung der Schiedsrichter, an mein Helferteam des HBRS, an die Sponsoren des HBRS und natürlich an alle Mannschaften, die zu diesem tollen Turnier beigetragen haben.“

Der HBRS Hallencup 2025 hat eindrucksvoll bewiesen, wie der Inklusions-Fußball Menschen verbindet und für unvergessliche Erlebnisse sorgt. Die Vorfreude auf die nächste Auflage ist bereits groß!