BSG beabsichtigt Türk Attendorn den Klassenerhalt zuzusprechen

Die Salchendorfer Eliezer Ngyombo und Lukas Weber, grundsätzlich Spieler der 1. Mannschaft, waren demnach nicht spielberechtigt. Denn zum Stichtag 1. Mai waren diese Spieler der 3. Mannschaft und nur spielberechtigt für die nächsthöhere Mannschaft. Doch Salchendorf setzte die beiden Spieler im Laufe des Saisonendspurts nicht nur in der 2. Mannschaft ein, sondern auch wieder in der 1. Mannschaft, wodurch sie ihr Spielrecht für die 2. Mannschaft verloren haben. So die beabsichtigte Entscheidung des Bezirkssportgerichts!

In der Begründung des Bezirkssportgerichts heißt es:

"Der § 11 SpO soll gerade hinsichtlich des Absatzes 11 eine Wettbewerbsverzerrung und eine Gleichbehandlung Aller bewirken. Gerade durch den Einsatz in einer noch höher spielenden Mannschaft (hier LL), wie der nächsthöheren (hier BZ) haben/hatten die Spieler ihr Recht auf einen Wechsel in die unterklassige Liga verwirkt und waren dort nicht spielberechtigt. Ein Aushebeln des Grundgedankens mit den Rechten aus § 11 Abs. 11 SpO dem Spiel in der nächsthöheren Mannschaft und "zurück" darf es nicht geben, da Sinn und Zweck des § 11 Abs. 11 sonst wirkungslos würden. Durch das Spiel in der nochmals höheren Mannschaft tritt der Passus aus dem § 11 Abs. 11, das Spieler der höheren Mannschaft unter dieser nicht mehr eingesetzt werden dürfen, in Kraft, da sonst u. a. ein weiteren Hin- und Herwechseln möglich wäre und der 11 Abs. 11 somit sinnlos erscheint."