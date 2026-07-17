BSC zieht Stadtduell – Roding feiert Derby-Arbeitssieg Die Aufsteiger SC Regensburg und Ränkam ziehen zu Hause jeweils knapp den Kürzeren von Florian Würthele · Heute, 22:26 Uhr · 0 Leser

Jubel beim TB 03 Roding: Der Landesliga-Absteiger hat die ersten Punkte in der Tasche. – Foto: Paul Hofer



Thomas Karl (Sportlicher Leiter SC Regensburg): „Trotz des torreichen 2:3-Endstands blieb die Partie arm an spielerischen Höhepunkten und lebte vor allem von den Fehlern beider Teams. Der erfahrene Gegner nutzte diese Schnitzer eiskalt aus, während wir trotz der Rückschläge zu keinem Zeitpunkt aufsteckten. Nach dieser knappen Niederlage wartet auf uns nun die harte Realität der neuen Spielklasse. Die Mannschaft muss die individuellen Fehler schnell abstellen, um endgültig in der Bezirksliga anzukommen.“



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Für uns war wichtig, dass wir positiv in die Saison starten. Das haben wir geschafft. Der Gegner hat mit seiner ersten Aktion gleich das 1:0 gemacht. Dies haben wir gut weggesteckt und das Spiel noch in der ersten Halbzeit gedreht. Wir kamen gut aus der Halbzeit, erzielten das 3:1 und verpassten es dann allerdings, bei zwei, drei Chancen das 4:1 machen. Daraufhin luden den Gegner zum 3:2 ein. Der SC hat nun Blut geleckt und gut Druck gemacht. Aber wir haben es gut wegverteidigt und sind hoch angelaufen. Verdiente drei Punkte für uns.“







Andreas Herrmann (Trainer FC Ränkam): „Meine Mannschaft hat über 90 Minuten einen großen Kampf geliefert. Wir konnten den Rhythmus der Rodinger immer wieder brechen und hab kaum nennenswerte Torchancen zugelassen. Die größte Chance zur Führung hatten wir in Halbzeit eins durch Philipp Fischer. Der Platzverweis kurz vor der Halbzeit hat die Aufgabe nicht leichter gemacht. Dass die Entscheidung durch einen (berechtigten) Elfmeter fällt, ist natürlich bitter. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft für diesen Fight.“



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Es war das zu erwartende schwere Spiel. Ränkam hat sehr fleißig und gut verteidigt, sodass wir kaum Räume bekommen haben in deren Abwehrdrittel. Insgesamt waren wir aber schon die dominantere Mannschaft und hatten mehr Chancen, ohne uns wirklich die Hochkaräter herauszuarbeiten. Letztendlich ist es ein nicht unverdienter Arbeitssieg, wo wir den Kampf angenommen haben.“



