BSC verlängert mit Trainer Tobias Wilkens Auch Co-Trainer Malte Kammann gibt Zusage für die kommende Spielzeit

Im Sommer 2020 übernahm Tobias Wilkens die 1. Herren des Bremervörder SC. Nun haben er und sein Co-Trainer Malte Kammann ihre Zusagen für die Saison 2023/2024 gegeben und leiten somit eine weitere Saison die Geschicke beim BSC.

In der laufenden Saison spielt der BSC eine gute Hinrunde. Nach 15 Spieltagen steht die Wilkens-Elf mit 34 Zählern auf dem 2. Tabellenplatz der Kreisliga. Am 12. März 2023 starten die Grün-Roten mit einem Auswärtsspiel beim Rotenburger SV II in die Pflichtspielserie 2023, ehe es eine Woche später zum Topspiel im Schützenhofstadion gegen den Tabellenführer SG Unterstedt kommt.