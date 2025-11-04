BSC und Alemannia im Gleichschritt - Fortuna verliert Anschluss

Der 8. Spieltag der U17-Mittelrheinliga hatte es in sich - an der Spitze marschieren der Bonner SC und Alemannia Aachen weiter im Gleichschritt, während Fortuna Köln im Verfolgerduell an Boden verliert. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage für Eilendorf und Vichttal zunehmend zu.

Der Bonner SC bleibt weiter das Team der Stunde. Beim FC Wegberg-Beeck siegten die Bonner souverän mit 3:0 und verteidigten damit ihre Tabellenführung. Henig brachte sein Team früh in Führung, Longonga und Töre legten noch vor der Stunde nach – eine Demonstration der Stärke des BSC, der weiterhin ohne Punktverlust bleibt.

Auch Alemannia Aachen bleibt im Gleichschritt an der Spitze. Beim FC Rheinsüd Köln siegten die Schwarz-Gelben deutlich mit 4:0. Podelov eröffnete den Torreigen, Majdal erhöhte vor der Pause, ehe Al-Obaidi und erneut Majdal in der Schlussphase alles klar machten. Trainer Dennis Jerusalem zeigte sich zufrieden: „Wir haben zielstrebig nach vorne gespielt, mussten nach der Pause kurz eine Druckphase überstehen, haben aber gut verteidigt und am Ende verdient nachgelegt.“ Rheinsüd-Trainer Glenn Adriano resümierte: „Wir hatten ähnlich viele Chancen, aber Aachen war einfach effizienter – das war der Unterschied.“

Auch der FC Hennef 05 feierte einen wichtigen Sieg. Beim SV Eilendorf drehte Hennef ein frühes 0:1 noch in ein 2:1. Gawlas hatte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung gebracht, doch Wünnenberg (ebenfalls vom Punkt) und Kaba sorgten für die Wende. Hennef bleibt damit Dritter, während Eilendorf weiterhin am Tabellenende verharrt. So., 02.11.2025, 11:00 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf FC Hennef 05 FC Hennef 05 1 2 Abpfiff

Einen starken Auftritt zeigte der SC West Köln, der Fortuna Köln mit 2:1 besiegte. Nach einer frühen Führung für West glich Semida kurz vor der Pause aus, ehe die Gastgeber im zweiten Durchgang erneut trafen und die Partie für sich entschieden. „Ich bin sehr froh, dass sich die Jungs endlich belohnt haben“, sagte Trainer Phil Mersch erleichtert. Fortunas Coach Johannes Zäh ärgerte sich hingegen: „Wir hatten das Spiel im Griff, aber die Effektivität vor dem Tor hat gefehlt. Am Ende war der Gegner einfach konsequenter.“

Der 1. FC Düren gewann zuhause mit 3:1 gegen den VfL Vichttal. Zalewski brachte Düren früh in Front, Wagner glich für Vichttal aus, doch Gashi und Uzun entschieden die Partie. Düren rückt damit auf Rang acht vor, Vichttal bleibt Vorletzter. Trainer Fatos Popova haderte: „Wir haben viele 50/50-Situationen verloren und individuelle Fehler gemacht – nach dem 3:1 war es schwer, nochmal zurückzukommen.“