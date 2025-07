BSC-Trainer Klee: „Wir wollen eine gute Mannschaft formen!"

Klee blickt realistisch auf die vergangene Spielzeit zurück, in der der direkte Wiederabstieg aus der Bezirksliga letztendlich nicht zu verhindern war. „Den Abstieg konnten wir relativ gut und schnell verkraften“, sagt er im Gespräch mit FuPa.

Trotz des Rückschlags zieht Klee wichtige Lehren aus der Bezirksligasaison. Die Unterschiede in der Spielstärke seien teils deutlich gewesen. „Wir haben gemerkt, wie wichtig Disziplin und Kompromissbereitschaft sind. Das nehmen wir mit in die neue Spielzeit“, betont er. Für die Kreisliga will er vor allem die Fitness und individuelle Qualität seiner Mannschaft steigern.